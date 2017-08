Google Camera con HDR+ è la miglior app per le foto, ora disponibile su altri smartphone

Google Camera con HDR+ estratto direttamente dalla Developer Preview 3 di Android O è ora disponibile per tutti i dispositivi dotati di Snapdragon 820,821 e 835. Grazie al lavoro di uno sviluppatore sul famoso forum di XDA-Developers possiamo avere anche su smartphone che non siano Pixel o Nexus l’algoritmo HDR+, ad oggi il miglior algoritmo per ottenere la massima qualità fotografica sui dispositivi mobili.

Il segreto della magia di Google Camera è l’HDR+. In pratica la fotocamera scatta in sequenza molte foto sottoesposte, facendo poi una media di tutte le immagini per ridurre il rumore digitale. Il risultato finale è uno scatto singolo con un contrasto perfettamente bilanciato tra zone di luce ed ombra, oltre che a possedere molto meno rumore digitale: davvero incredibile per un sensore fotografico così piccolo come quello contenuto all’interno dei nostri smartphone.

Purtroppo lo sviluppatore fa sapere che per poter utilizzare Google Camera con HDR+, la versione 4.4 estratta dalla Developer Preview di Android 8.0 che è disponibile per i Google Pixel, serve necessariamente uno smartphone con un processore top di gamma. Per poter essere abilitata la modalità HDR+ richiede il DSP Hexagon 680, un processore equipaggiato solo sui SoC Snapdragon 820, 821 e 835.

Nulla da fare quindi, almeno per il momento, per gli smartphone di fascia media dotati di provessore Snapdragon, come lo Snapdragon 625 o 650/652/653. Nonostante la loro capacità di calcolo sia più che sufficiente, ed alcuni smartphone come ad esempio il Moto G5 Plus siano dotati di un sensore fotografico di altissimo livello (lo stesso del Samsung Galaxy S7/S7 Edge, NdR), senza l’accesso al DSP Hexagon l’applicazione viene terminata istantaneamente con errore FC.

Per il download dell’APK modificato Google Camera con HDR+ [versione 4.4] vi rimandiamo al thread su XDA Developers. Non sono necessari i permessi di root per installarlo, ed il contenuto del pacchetto di installazione è stato controllato da uno dei massimi esponenti del sito, risultando negativo ai test per la rilevazione di malware e virus. Non vi resta che godervi la miglior app per la fotocamera al mondo.

