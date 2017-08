Google Pixel 2 potrebbero essere lanciati il 5 ottobre

in

Google potrebbe presentare ufficialmente i nuovi Google Pixel 2 e Pixel XL 2 il 5 ottobre, almeno secondo quanto dichiarato dal noto leaker Evan Blass (conosciuto anche come evleaks). L’insider di Twitter, oltre a rivelare la presunta data di presentazione, sostiene che i due nuovi flagship Android potrebbero essere mossi da un SoC Snapdragon 836. Quest’ultimo si presenta come una sorta di evoluzione dell’attuale (ed ottimo) Snapdragon 835.

In base a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’836 sarà comunque composto da una CPU octa-core a 64 bit con core Kryo. Precisiamo, tuttavia, che il suddetto chipset non è stato ancora annunciato dal chip maker americano, dunque non possiamo confermare la sua esistenza. Molti di voi sicuramente ricorderanno che gli originali (ed attuali) Pixel e Pixel XL sono stati annunciati da Big G ad ottobre dello scorso anno.

Google Pixel 2: la nuova generazione di smartphone potrebbe debuttare il 5 ottobre!

Google, dunque, potrebbe rinnovare la sua gamma di smartphone il prossimo ottobre. Il colosso del web ha già precisato che i nuovi Pixel 2 saranno i primi dispositivi ad essere spediti con Android 8.0 Oreo pre-installato. Entrambi i terminali sono stati oggetto di svariate indiscrezioni e rumor nelle ultime settimane. In particolare, il Google Pixel XL 2 potrebbe essere caratterizzato da un design bezel-less.

Alcuni sostengono che il suddetto dispositivo sarà una combinazione fra il Samsung Galaxy S8 e l’LG G6 per quanto riguarda il design. Il più piccolo, ossia il Pixel 2, potrebbe essere commercializzato con un design di “vecchia” generazione. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Google Pixel 2 sarebbe caratterizzato da un display da 5 pollici Full HD mentre il modello più grande dovrebbe proporre uno schermo con diagonale compresa tra i 5.7 e i 6 pollici.

Il Google Pixel XL 2 dovrebbe proporre un display con risoluzione Quad HD mentre entrambi saranno dotati della tecnologia AMOLED. Per quanto riguarda la memoria RAM, i due nuovi Pixel dovrebbero proporre almeno 4 GB di RAM, anche se Google potrebbe offrire una versione con 6 GB.

