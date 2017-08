Google Pixel 2: nuovi dettagli sullo smartphone rivelati dalla FCC

in

Con molta sorpresa, Google ha rilasciato negli scorsi giorni la quinta Developer Preview del nuovo sistema operativo Android O. Stando alle ultime indiscrezioni, la prossima major release del robottino verde dovrebbe chiamarsi Android 8.0 Octopus, ossia polpo in italiano. Questa dovrebbe debuttare ufficialmente a bordo dei nuovi Google Pixel 2 e Pixel XL 2.

Nelle ultime settimane, sono emerse online diverse informazioni riguardo a chi sarà responsabile della costruzione dei due prossimi top di gamma di Big G. Alcune fonti suggeriscono che HTC continuerà a produrre i due dispositivi mentre altri sono favorevoli per LG. Grazie a una documentazione fornita dalla FCC, l’ente statunitense, sembra che HTC sarà il produttore dei due Google Pixel 2.

Google Pixel 2: la FCC rivela delle interessanti informazioni sul prossimo smartphone di Big G

La certificazione ha svelato anche alcuni dettagli interessanti sui prossimi terminali. Secondo la FCC, almeno il Pixel 2 sarà costruito dalla società taiwanese. Vi ricordiamo che Google prevede di lanciare anche il Pixel XL 2. Molto probabilmente, quindi, potremmo vedere una situazione simile a quella dei Nexus 5X e 6P prodotti rispettivamente da LG e Huawei.

Per ora, tuttavia, abbiamo la conferma che uno dei due terminali sarà realizzato da HTC. Nella documentazione dell’ente certificativo emerge un’altra informazione molto interessante, ossia una funzionalità chiamata Active Edge. Stando ad alcune indiscrezioni, tale feature sarebbe molto simile alla Edge Sense presente su HTC U11. Questa consente di effettuare alcune operazioni stringendo semplicemente i bordi del telefono.

Alcune fonti, però, pensano che Active Edge permetterà ai possessori dei Google Pixel 2 di avviare l’assistente virtuale Google Assistant. Altri dettagli emersi sempre dalla documentazione della FCC includono 64 GB di archiviazione interna, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 835 e il sistema operativo Android 8.0.1 pre-installato.

In base alle ultime news emerse in rete, il Pixel 2 sarà il fratello minore del Large poiché caratterizzato, probabilmente, da un display da 5.2 pollici. Il Pixel XL 2, invece, potrebbe essere dotato di un pannello da 5.5/5.7 pollici. Prendendo in considerazione alcuni render emersi nelle ultime settimane, Google potrebbe seguire Samsung e LG implementando uno schermo dal rapporto prospettico di 18:9. Questo consentirà di inserire un display più ampio all’interno di un corpo più compatto.

Data l’esperienza pura di Android, sia il Google Pixel 2 che il Pixel XL 2 dovrebbero proporre 4 GB di memoria RAM. Attesa anche una doppia fotocamera sul retro, un doppio speaker e un lettore di impronte digitali posto sulla back-cover. Molto probabilmente non passeranno diversi giorni prima di scoprire altre informazioni sui prossimi flagship Google.

