Sembra che Google stia migliorando le sue applicazioni per renderle sempre più adatte a smartphone pieghevoli e schermi di grandi dimensioni come quelli dei tablet. Il motivo? Potrebbe essere l’arrivo di un tablet Google Pixel e forse anche di uno pieghevole.

Nuovi aggiornamenti sulle app Google: ora si può selezionare e trascinare

La società sta quindi lavorando per rendere le sue applicazione più adattabili agli schermi dei nuovi devices in vista, aggiungendo anche delle funzionalità importanti su schermi più grandi. Ad esempio sembra che l’azienda abbia deciso di migliorare la selezione e il trascinamento degli oggetti selezionati e addirittura il supporto del mouse su alcune delle sue applicazioni. Tra le app di Google ad aver ricevuto finalmente il supporto per l’utilizzo del mouse, vi è anche Documents.

La prima app che sembra già presentare opzioni di selezione e trascinamento è Presentazioni Google, dove è possibile spostare testo e immagini da una diapositiva all’altra o in altre app. Il trascinamento su un’app diversa è possibile soltanto se anche la seconda app supporta trascinamento della selezione.

L’opzione dovrebbe dunque essere disponibile su tutte le altre app del Workspace di Google, alcune delle quali hanno già ricevuto questo tipo di aggiornamento. Ad esempio Keep ha ricevuto il supporto per il trascinamento delle immagini nel luglio 2022.

Miglioramenti in arrivo anche per Drive, dove era già possibile trascinare e rilasciare file e cartelle per caricarli. Ora consente anche di utilizzare il trascinamento della selezione per spostare file e cartelle all’interno di Drive. Ciò è possibile sia nella modalità a finestra singola che in quella a due finestre di Google Drive.

Sembra dunque che Google si stia preparando la strada per lanciare i suoi nuovi dispositivi con schermo più grande. Anche se un po’ in ritardo, dato che si tratta di funzionalità che nelle diverse app Android sono presenti già da anni, finalmente anche le applicazioni Google permetteranno di usare i dispositivi a schermo grande in modo più funzionale.

Photo by Brett Jordan on Unsplash