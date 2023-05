Google migliorerà il suo Maps sfruttando l’intelligenza artificiale. A breve infatti Google Maps sarà in grado di mostrare una navigazione immersiva dell’intero percorso, guidando i suoi utenti tra “case, vicoli e palazzi”.

Google Maps sfrutta l’intelligenza artificiale e crea percorsi 3D

L’azienda ha presentato questo innovativo sistema per Maps durante il Google I/O 2023, che ha avuto luogo lo scorso 10 maggio. La nuova funzione si chiama Immersive View for routes e ci permetterà di essere guidati lungo il percorso con una visuale in 3D dell’intero tragitto.

Grazie all’intelligenza artificiale dunque Google Maps ci guiderà, come in una sorta di Street View, per il nostro percorso di cui potremo vedere la rappresentazione video fedele, non solo del percorso, ma dell’intera area circostante. La funzione sarà disponibile per tragitti in auto, a piedi ed in bicicletta.

In questo modo l’utente si troverà immerso in una sorta di filmato virtuale che permette di vedere in anteprima la ricostruzione reale della strada che dovrà percorrere.

Immersive View in Google Maps

Per realizzarlo gli esperti del team Google Maps, hanno fuso insieme miliardi di immagini di Street View combinandole con immagini aeree. La fusione di questa miriade di immagini, permette al sistema, grazie all’AI, di creare un modello digitale dell’area in cui poi viene determinato il percorso.

Grazie a questo modello in 3D, una volta calcolato il percorso da Maps, l’utente sarà in grado di osservare in anticipo dettagli lungo il percorso come gli incroci, i parcheggi, gli attraversamenti pedonali e qualsiasi altra cosa si potrebbe incontrare lungo la strada.

Inoltre, impostando il percorso ad un certo orario, Maps sarà in grado di dirci quali saranno le condizioni meteorologiche in quella determinata fascia temporale. Sarà inoltre possibile, come lo era già su Maps, visualizzare le condizioni del traffico.

Quando e dove sarà disponibile

Secondo quanto affermato dall’azienda al Google I/O 2023, la nuova funzione sarà disponibile dall’estate ed entro la fine dell’anno sarà disponibile in 15 città: Firenze, Venezia, Amsterdam, Berlino, Dublino, Las Vegas, Londra, Los Angeles, New York, Miami, Parigi, Seattle, San Francisco, San Jose e Tokyo.

Quando sarà disponibile, per attivarla basterà semplicemente accedere all’app di Google Maps e cliccare sula finestra dedicata.

Ph. Credit: Google via Youtube