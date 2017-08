HTC U11 Life: specifiche tecniche da mid-range e uscita entro fine 2017

Dopo gli ottimi riscontri, sia di critica che dal punto di vista delle vendite, ottenuti con HTC U11, il top di gamma di Android presentato alcuni mesi fa, in casa HTC si lavora al nuovo HTC U11 Life, una versione “mini” del attuale flagship dell’azienda taiwanese che, secondo gli ultimi rumors, presenterà specifiche tecniche di fascia media che, se supportate da un prezzo non troppo elevato, potrebbero rappresentare un ottimo biglietto da visita per il progetto.

Gli ultimi rumors, rivelati da Android Autorithy, sul nuovo HTC U11 Life riportano come il nuovo mid-range di HTC si presenterà sul mercato con un display da 5.2 pollici di diagonale caratterizzato da una risoluzione Full HD e con il SoC Qualcomm Snapdragon 630 (nelle scorse settimane si era parlato del più potente Snapdragon 660) dotato di una CPU Octa-Core Cortex A53 con clock massimo di 2.2 GHz e GPU Adreno 508.

A completare la scheda tecnica del futuro HTC U11 Life troveremo 32 GB di memoria interna, espandibile sino ad un massimo di altri 2 TB tramite l’apposito slot per schede di tipo microSD. Per il momento non vi sono informazioni in merito alla memoria RAM che, in ogni caso, sarà pari a 3/4 GB.

Così come il top di gamma HTC U11, anche il nuovo HTC U11 Life presenterà la funzione Edge Sense che permette di impartire comandi allo smartphone “strizzandone” i bordi laterali. HTC crede molto nelle potenzialità di questa tecnologia che debutterà nella fascia media con il nuovo U11 Life ed è destinata ad essere proposta, in futuro, anche su altri smartphone dell’azienda.

Tra le specifiche tecniche, il nuovo HTC U11 Life presenterà anche la certificazione IP67, che garantirà protezione dall’acqua e dalla polvere, ed un sensore di impronte digitali integrato nella parte frontale della scocca. Il comparto fotografico, per il momento, è ancora in parte avvolto dal mistero. Di certo, all’anteriore dovrebbe esserci lo stesso sensore da 16 Megapixel che troviamo sul top di gamma di HTC.

Il nuovo HTC U11 Life dovrebbe essere pronto per la commercializzazione internazionale nel corso del quarto trimestre dell’anno. Da valutare ancora il prezzo di vendita, un parametro fondamentale per dare un giudizio completo sul terminale, ed il sistema operativo che potrebbe essere Android Nougat o il nuovo Android O.

