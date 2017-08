Huawei Mate 10: arriva la prima immagine ufficiale del dispositivo

Nel corso della giornata del 23 Agosto 2017 è stato introdotto il nuovo Samsung Galaxy Note 8 per la sfera dei mobile phone top di gamma di quest’anno che insieme ad iPhone 8 ed anche alle proposte concorrenti occuperà il focus tecnologico del 2017.

Ad ogni modo le classifiche internazionali di vendita parlano abbastanza chiaro, e pongono altresì in evidenza la prepotente sopravanzata dei competitor cinesi di Huawei che preparano il terreno per un Mate 10 che promette di rubare la scena al prossimo top-end phone Apple da presentarsi in sede di Keynote autunnale.

Si tratta di un device che nel corso di queste ultime ore ha concesso in anteprima un’immagine ufficiale che introduce il nuovo shooter Dual-Cam principale migliorato per il modulo camera posteriore ed una serie di nuovi elementi tecnici innovativi che vedremo nel corso di questa seconda metà dell’anno.

Il profilo Twitter della compagnia cinese introduce quindi un Huawei Mate 10 in linea con le proposte hardware concorrenti sotto il profilo della multimedialità, ed anzi si accompagna ad uno slogano provocatorio correlato all’hashtag “#beyondthegalaxy” che fa esplicito riferimento all’ultimo concorrente presentato da Samsung in questi giorni.

Il fatto di poter contare su un sistema Dual-Camera e su una sfida aperta ai nuovi Note 8 è significativo del fatto che la disputa si giocherà soprattutto sul piano del comparto foto, che nel caso del Huawei Mate 10 dovrebbe poter contare su moduli integrati da 12 Megapixel RGB + 20 Megapixel Monochrome con sistema di lunghezza focale differenziato che consente di introdurre lo zoom ottico insieme all’autofocus laser ed al Flash LED Dual-Tone.

Come per Huawei Mate 9 anche per questo Mate 10 la società ha previsto una partnership di mercato diretta con Leica per il comparto fotocamere. Traslando la nostra attenzione sul fronte del design descritto dalle nuove immagini è chiaro notare il miglioramento introdotto da una scocca più sottile e lunga rispetto alla generazione precedente.

Si tratta chiaramente di un’immagine di massima che non ha certo la pretesa di un dettaglio esaustivo, ma appare chiara fin da ora l’adozione di un sistema di visualizzazione con fattore di forma 18:9 frameless.

Si tratta di una serie di informazioni che avranno modo di trovare le conferme dei portavoce diretti, i quali esporranno i dettagli circa le ottimizzazioni e le migliorie specifiche delle nuove unità nel corso della Conferenza Stampa in programma il prossimo 16 Ottobre 2017 sul palco di Monaco di Baviera.

Voi che cosa ne pensate di questo nuovo smartphone? Sarà in grado di rivaleggiare ad armi pari con una concorrenza a dir poco spietata? Scopri il confronto tra iPhone 8 e Note 8 e non perderti tutte le anticipazioni e le dichiarazioni ufficiali in vista dell’apertura dell’evento Huawei.

