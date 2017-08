Huawei Nova Lite+ e Nova Young: specifiche e prezzi dei nuovi entry level della casa cinese

in

Debuttano sul mercato italiano i nuovi Huawei Nova Lite+ e Huawei Nova Young, due nuove smartphone di fascia bassa che rappresentano la nuova proposta d’accesso alla gamma di dispositivi di Huawei. I due terminali sono già acquistabili online presso diversi rivenditori. Vediamo, di seguito, le specifiche tecniche ed il prezzo.

Huawei Nova Lite+: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Huawei Nova Lite+ si presenta con un ampio display da 5.5 pollici di diagonale caratterizzato da una risoluzione HD ed affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 435, un chipset di fascia medio-bassa che integra una CPU Octa-Core Cortex A53 con clock massimo di 1.4 GHz.

A completare la scheda tecnica del nuovo Huawei Nova Lite+ troviamo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage (con supporto per l’espansione tramite l’apposito slot per schede di tipo microSD), una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel ed una batteria da ben 4.000 mAh che dovrebbe garantire un’enorme autonomia di utilizzo. La batteria rappresenta, di fatto, uno dei principali punti di forza del comparto hardware del device anche se non è presente il supporto alla ricarica rapida.

Lo smartphone presenta Android Nougat come sistema operativo e può contare su di una connettività sufficientemente completa (4G LTE, Bluetooth 4.1/4.0 e GPS). Il prezzo di vendita del nuovo Huawei Nova Lite+ è circa 170 Euro.

Huawei Nova Young: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Huawei Nova Young può contare, invece, su di un display da 5 pollici con risoluzione HD affiancato dal SoC MediaTek MT6737T che integra una CPU Quad-Core Cortex A53 con clock massimo di 1.5 GHz.

La scheda tecnica del terminale include 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, anche in questo caso espandibili tramite microSD, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 5 Megapixel ed una batteria da 3.000 mAh. Il Huawei Nova Young presenta, ancora, Android Marshmallow.

Il prezzo di vendita del nuovo entry level è di circa 140 Euro.

