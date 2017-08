Huawei P10, rilasciato un nuovo aggiornamento software. Ecco le novità

in

Huawei ha deciso di effettuare alcuni cambiamenti sia a livello estetico che hardware sui Huawei P10 e P10 Plus rispetto ai predecessori della serie P9. In particolare, la nuova generazione di device è disponibile in una vasta gamma di colorazioni che prendono spunto un po’ dalle tonalità impiegate sugli ultimi flagship a marchio Honor.

Per quanto riguarda l’hardware, entrambi i terminali sono mossi da un processore HiSilicon Kirin 960 con CPU octa-core e GPU Mali G71 MP8. I Huawei P10 e P10 Plus hanno attualmente il sistema operativo Android 7.0 Nougat con al fianco l’interfaccia proprietaria EMUI 5.1. Questa, nelle scorse ore, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che si estende alle varie unità del P10 vendute in Italia.

Huawei P10: disponibile un nuovo aggiornamento software per i due smartphone

L’ultimo update va a migliorare alcuni aspetti software, soprattutto sull’autonomia e l’aggiunta di qualche utile funzione richiesta dagli utenti. Nello specifico, il nuovo aggiornamento firmware si trova attualmente in fase di roll-out via OTA per tutti i Huawei P10 commercializzati nel nostro Paese.

Potrete riconoscere il nuovo upgrade attraverso il codice VTR-L09C432B162. Fra le diverse novità, riportate nel Changelog ufficiale, troviamo l’aggiunta del MirroLink per associare lo smartphone al veicolo in modo da utilizzarlo sullo schermo della vostra auto, l’aggiunta di alcune informazioni sulla guida del tasto di navigazione e l’aggiunta delle feature VoLTE e VoWiFi che vanno ad ottimizzare le chiamate vocali sotto rete 4G e wireless.

Naturalmente, per poter sfruttare queste due funzionalità, dovrete verificare se il servizio è supportato dal vostro operatore telefonico. Attraverso l’aggiornamento VTR-L09C432B162, l’azienda cinese ha voluto anche utilizzare il consumo energetico così da migliorare l’autonomia della batteria da 3200 mAh implementata nel P10.

Huawei, infine, ha aggiornato le patch di Google al fine di garantire una migliore sicurezza dell’intero sistema operativo. Il nuovo update rilasciato dal produttore asiatico ha un peso complessivo di 582 MB, dunque è consigliato scaricarlo via Wi-Fi. Avete già ricevuto la notifica di aggiornamento? Avete per caso ho riscontrato qualche altra interessante novità? Fatecelo sapere nel box dei commenti!