Huawei P11: un video concept prova ad anticiparne il design

In casa Huawei si lavora ai nuovi smartphone che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. In attesa di ulteriori informazioni ufficiali, in rete appare oggi un interessante video concept che prova ad immaginare il design del futuro Huawei P11, il prossimo flagship che la casa cinese presenterà, molto probabilmente, nel corso della prima parte del prossimo anno.

Il video in questione riprendere alcuni elementi già visti con l’ottimo Huawei P10 e li unisce ai rumors riguardanti il futuro Huawei Mate 10, il top di gamma di questa seconda metà del 2017 che dovrebbe essere presentato ad ottobre, in occasione di un evento speciale organizzato dalla casa cinese.

Ecco il video in questione:

Il video concept del futuro Huawei P11 mostra l’inedito display con rapporto tra le dimensioni di 18:9, una novità assoluta per Huawei che potrebbe debuttare sul già citato Huawei Mate 10 in uscita tra qualche settimana. Il nuovo rapporto tra le dimensioni si traduce in una drastica riduzione delle cornici del display ed in un design che è sempre più apprezzato dagli utenti.

Alla base del progetto del nuovo Huawei P11 ci sarà il nuovo SoC della gamma Kirin che la casa cinese dovrebbe presentare, in via ufficiale, ad inizio settembre durante la prossima edizione dell’IFA di Berlino. Il SoC sarà supportato da almeno 6 GB di memoria RAM, un quantitativo che oramai rappresenta quasi uno standard per i top di gamma Android.

Confermatissimo, senza alcun dubbio, il sistema di doppia camera posteriore che sarà realizzato sempre in collaborazione con Leica. E’ chiaro che, almeno per il momento, è ancora troppo presto per avanzare ipotesi dettagliate in merito a quella che sarà la scheda tecnica del nuovo Huawei P11. Di certo questo video concept ci permette però di immaginare come potrebbe davvero essere il futuro top di gamma di Huawei.

L’appuntamento è fissato per ottobre quando Huawei svelerà il suo nuovo Mate 10, il phablet che dovrebbe essere il primo terminale della casa cinese con display da 18:9.