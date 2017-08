I misteri delle “navi fantasma” ancora da risolvere

Nina

Tai Ching

Nel 2008 è stata trovata una barca da pesca abbandonata nell’Oceano Pacifico. La nave aveva subito un incendio, ma nessuna chiamata di “mayday” è mai stato lanciato dall’equipaggio. Le tre imbarcazioni di salvataggio mancavano. Nonostante la ricerca, nessuna traccia dei 29 membri dell’equipaggio asiatici ha mai prodotto successo.

Kaz 11

Un catamarano trovato a quasi 88 miglia nautiche dalla costa settentrionale dell’Australia nel 2007. L’equipaggio di tre uomini non è mai stato trovato. La barca è stata scoperta con il suo motore ancora in esecuzione e una tavola apparecchiata per cena, ma nessuna persona. La radio stava funzionando, i computer funzionavano e la barca era in condizioni buone. Le vele alzate, anche se una era stata malamente tagliata e i giubbotti di salvataggio erano ancora a bordo. Non è stata riscontrata alcuna prova di coinvolgimento da parte di terzi. Un’indagine sulla scomparsa degli uomini ha avanzato che fosse probabile che due uomini siano caduti in mare e che il terzo fosse salito per aiutarli a salvarsi.

High Aim

Nel 2003 una barca da pesca, High Aim 6, è stata trovata abbandonata in acque australiane. Il suo capitano e l’ingegnere capo si temette fossero stati gettati in mare dal loro equipaggio indonesiano, che poi è fuggito. Nonostante la ricerca di circa 7.300 miglia nautiche in tutta la zona, nessuna traccia di equipaggio è mai stata trovata. Qualche tempo dopo, la barca è stata trovata dopo che alcune chiamate locali erano state fatte dal telefono cellulare dell’ingegnere della barca. La polizia indonesiana ha arrestato un sospettato che ha riferito di come l’equipaggio avesse ucciso il capitano. Ma nessuna spiegazione o dettaglio sono mai stati dati.

MV Joyita

La MV Joyita era una nave mercantile che si usava per pattugliare Big Island Hawaii fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Scomparve nel sud del Pacifico nel 1955 dopo essere salpata dal porto di Apia di Samoa, destinata alle Isole Tokelau. La sua partenza fu ritardata perché la frizione del motore non funzionava. Mancano 16 membri dell’equipaggio e nove passeggeri. Fu ritrovata cinque settimane dopo in parte sommersa, senza il suo equipaggio a bordo. A causa della sua galleggiabilità era quasi impossibile affondasse; ma le tre zattere di salvataggio mancavano dalla nave.

Carroll A. Deering

Il Carroll A. Deering è stato uno scudetto commerciale ritrovato correre a largo di North Carolina, nel 1921. Il suo equipaggio mancava insieme a tutti gli oggetti personali. Tuttavia, il cibo era stato preparato come se imminente un pasto. Nessuna traccia dell’equipaggio, del registro della nave o dell’attrezzatura di navigazione. Qualcuno ha azzardato si trattasse dell’ennesima vittima del triangolo delle Bermuda, anche se la teoria più probabile è chela nave sia stata abbandonata. Un’inchiesta del governo degli Stati Uniti si è conclusa nel 1922 senza alcuna risposta.

Mary Celeste

La Mary Celeste era una brigantina trovata apparentemente abbandonata nell’Oceano Atlantico nel 1872. Era comunque sotto vela e si stava dirigendo verso lo Stretto di Gibilterra. Mancava solo l’unica imbarcazione di salvataggio, insieme all’equipaggio di sette persone. Il meteo era buono e non mancavano rifornimenti a bordo. La barca non aveva mai mandato segnali di emergenza. Il destino dell’equipaggio non è mai stato conosciuto, anche se le teorie sono sorte in merito a pirati che avevano attaccato la nave.