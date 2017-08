IFA 2017: i 5 progressi tecnologici attesi per la più grande fiera della tecnologia in Europa

Gli sviluppi in materia di smartphone, indossabili, smarthome e i progressi di Internet delle Cose: questi sono alcuni dei temi che saranno presenti a IFA, la grande fiera della tecnologia d’Europa. E, inoltre, lo spettacolo più incisivo nel continente, per l’annuncio e le aspettative generate ogni anno da quasi tutte le maggiori aziende.

L’evento, che ha uno spessore molto simile al CES di Las Vegas , si terrà dal 01 al 06 settembre a Berlino. Anche se alcune presentazioni, ad invito per la stampa, si terranno pochi giorni prima che le porte ufficialmente siano aperte. Cosa aspettarsi, dunque, da questo mega show della tecnologia che si terrà nella capitale tedesca? Qui, a seguire, un dettaglio con alcune risposte. Il resto del mistero sarà svelato in pochi giorni.

1. Smartphone

Pochi giorni dopo il lancio del Samsung Galaxy Note 8 a New York, lo stand della Corea del Sud sarà l’ideale posto per provare questa flagship con Infinity display e specifiche di tutto rispetto. Samsung darà la sua conferenza stampa il 30 agosto alle 18, un evento streaming dedicato prettamente ai dispositivi indossabili.

LG prevede di lanciare il suo V30, un telefono che, come si dice, raddoppierà la propria fotocamera con obiettivo e grandangolare per le immagini più precise. LG farà il suo congresso il 31 agosto alle 09:00. Inoltre, si dice che lo schermo OLED che vedremo sulla sua nuova creazione potrebbe avere un rapporto di 18: 9 e dovrebbe includere alcuni dettagli come la barra mobile per un rapido accesso alle varie funzioni.

Huawei è solita pubblicizzare i suoi top di gamma proprio sul palcoscenico di IFA. Si possono fare alcune congetture, ma quest’anno il suo evento è previsto con alcune sorprese. L’evento di lancio è il 2 settembre alle 14.

Per quanto riguarda Sony, anche se i dettagli non sono filtrati, si prevede venga annunciata una nuova generazione di Xperia XZ e XZ Premium, così come alcuni modelli di fascia media. La conferenza stampa della società si terrà il 31 agosto alle 13:00.

Motorola lancerà il tanto atteso (e annunciato) X4, il successore del Moto X Pure Edition. Questo sarà un device da 5.2 pollici e un processore octa-core (2,2 GHz), 3GB o 4GB di RAM e batteria da 3000 mAh.

BlackBerry ha annunciato attraverso un teaser che sarà a IFA 2017. Alcuni esperti hanno desunto dalle immagini video che l’azienda potrebbe annunciare il lancio globale della versione completamente nera di Keyone, presentato in India.

2. Realtà aumentata, virtuale e mista

Non solo per il gioco, ma anche nel commercio elettronico, la formazione virtuale e anche in alcune terapie. Ci si aspetta di vedere diversi prodotti che integreranno questo tipo di tecnologia. Sicuramente saranno annunciati servizi innovativi negli stand di aziende come Acer, Dell, Asus, Lenovo, Microsoft, Intel e HP.

3. Wearables

Samsung presenterà due indossabili: Gear Fit2 Pro e Gear Sport, entrambi dovrebbero includere miglioramenti rispetto alla versione precedente, come la resistenza all’acqua fino a 50 metri. Si ipotizza che alcune delle sorprese potrebbero giungere da Huawei, con un nuovo modello migliorato del suo SmartWatch. Garmin, invece, potrebbe stupirci, ma non ci sono conferme finora.

4. televisori e monitor

Asus mostrerà nuovi monitor per i videogiochi. La conferenza stampa sarà il 30 agosto alle 13:00. Speriamo che le grandi aziende come LG, Sony e Samsung dimostrino le prestazioni dei propri televisori con risoluzione di 4 K e 8 K nei rispettivi stand.

Acer, nel frattempo, farà la sua presentazione il 30 agosto alle ore 10.30 ed è emerso nel teaser pubblicato dalla società che ci saranno grandi novità con il miglioramento della qualità di risoluzione e l’immagine.

5. Smarthome

Robot per la casa, i frigoriferi che ricordano quando manca qualche prodotto e molti altri accessori sono attesi per IFA. Le case intelligenti sono già parte della vita di tutti i giorni, almeno per quanto riguarda le fiere tecnologiche. IFA, nel frattempo, è di solito l’occasione ideale per vedere da vicino le innovazioni per quanto riguarda la casa.

Alcune marche mostreranno i nuovi prodotti che integrano le funzioni di Alexa e altre integrazioni saranno annunciate con i propri assistenti virtuali. Philips, per esempio, potrebbe addirittura presentare uno spazzolino da denti connesso.