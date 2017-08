In Scozia l’elicottero per soggiorni di lusso e vista panoramica

Quando la maggior parte delle persone pensa a un “elicottero” e vi associa “Scozia” nella stessa frase, vien da sé che il collegamento logico sia un giro panoramico in elicottero della Scozia. Tuttavia, un team dalle idee innovative ha deciso di ribaltare completamente quel pensiero. E lo ha fatto riutilizzando un elicottero smantellato e trasformarlo in un soggiorno di lusso.

Il team di Helicopter Glamping ha acquistato un vecchio elicottero Sea King all’asta. “Glamping”, per chi non lo sapesse, significa “campeggio glamour”. Sea King, dismesso nel 2002, è costato 7.000 sterline in un’asta di marzo 2016. L’agricoltore Martyn Steedman è l’uomo che dietro questa idea. “Abbiamo visto che i Sea Kings sono in pensione e hanno volato sopra il Wallace Monumenti, una cosa meravigliosa da vedere“, ha raccontato Steadman.

L’agricoltore e il suo team hanno poi trasportato l’elicottero prima di essere perfettamente riposizionato nel loro campeggio Thornhill. L’elicottero Glamping, ora, è stato completamente restaurato al suo interno e sembra aver ripreso la sua vecchia gloria. “La sua verniciatura di una volta è cosa del passato e sono occorsi diversi giorni per toglierla e riverniciarla completamente, pur assicurandosi di mantenere tutta la sua segnaletica originale“, hanno spiegato. “Abbiamo mantenuto e ripristinato tutta la sua illuminazione originale, quindi quando lo si vede illuminato di notte, è riconoscibile“.

All’interno, ci sono molte caratteristiche speciali mirate per intrattenere gli ospiti, sia giovani che anziani. Le pareti sono state isolate per mantenere la temperatura confortevole durante tutto l’anno. Il rivestimento in legno è stato aggiunto per avere un aspetto più pulito, che l’azienda paragona con “uno scafo ribaltato di una barca“. Le sistemazioni per dormire possono ospitare comodamente una famiglia di cinque (anche potenzialmente sei) persone. Ci sono due letti più grandi e un singolo situato nella coda dell’elicottero. La parte più impressionante è la cabina, perfetta per rilassarsi e godersi le viste panoramiche.

“Il ponte di pilotaggio è stato rifatto con sedili girevoli e un tavolo riprodotto da una vecchia copertura del serbatoio di combustibile e verniciato“, ha spiegato la società. “Abbiamo mantenuto il cruscotto originale, i pulsanti del tetto e i pedali, in modo da poter sperimentare l’elicottero come era una volta e fingere di volerlo testare in una missione!“.

Dalla sua ristrutturazione, l’elicottero è stato presentato in diversi spettacoli locali. Spettacoli incredibili che mettono in mostra un altro spettacolo, ovvero proprio quello di Sea King. Incredibili trasformazioni ripristino che lo portano ad essere uno dei più impressionanti elicotteri da soggiorno mai visti.