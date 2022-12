Al giorno d’oggi bisogna stare sempre attenti a chi ci contatta, anche quando a farlo sembra essere qualcuno di affidabile. In queste ore, stanno girando diversi messaggi SMS che sembrano arrivare proprio da Poste Italiane. Il contatto da cui arrivano, in particolare, è PosteInfo e avvisano l’utente di un accesso anomalo al loro conto. Di che si tratta?

Ebbene sì, siamo proprio davanti ad una nuova truffa online. Nuova per modo di dire, il tranello gira, in diverse forme, da oramai mesi. Nonostante sia in giro da molto, però, le vittime che continua a fare sono numerose. Scopriamo in cosa consiste la truffa e come fare per proteggersi.

PosteInfo: il messaggio da cestinare assolutamente

Il testo dell’SMS, spesso scritto in un italiano approssimativo, varia da utente ad utente. Il succo, però, è sempre il medesimo, si comunica all’utente che c’è stato un accesso anomalo al suo conto e che c’è bisogno di una verifica. Sempre allegato all’SMS si trova un link che rimanda ad un sito falso di Poste Italiane dove bisogna immettere le proprie credenziali di accesso al conto. Ovviamente, inserendo le credenziali non si avvia nessuna verifica, anzi, i malintenzionati entrano in possesso di tutti i dati e li utilizzano a scopi illeciti!

A parlare di questi SMS truffa è stata, in più occasioni, Poste Italiane stessa. L’azienda ha fatto presente che non effettua comunicazioni di questo tipo tramite SMS. Quando arriva una comunicazione come quella che abbiamo citato sopra, quindi, si tratta al 100% di una truffa. Il consiglio è quello di non cliccare, assolutamente, sul link allegato e, se possibile, di cestinare il tutto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.