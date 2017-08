iOS 11 consentirà di disabilitare il Touch ID: ecco come e a cosa serve

L’avvento dei futuri top di gamma Apple iPhone 8 cui si sta facendo un gran discutere nel contesto del segmento mobile phone top-end di quest’anno porterà anche le innovazioni contestuali da fornirsi con gli ecosistemi iOS 11, che attraverso le loro beta release hanno concesso una panoramica essenziale sulle future potenzialità della piattaforma.

Apple ha previsto anche una nuova e senz’altro interessante funzionalità che consentirà di bloccare temporaneamente l’utilizzo delle funzioni Touch ID sui dispositivi compatibili al nuovo ecosistema software. A cosa potrebbe servire questo nuovo livello di implementazione software? In primo luogo alle forze dell’ordine nel caso in cui al soggetto gli si intimasse l’unlock del telefono senza la necessità di contromisure di sicurezza che rendano inaccessibile il device.

Ad ogni modo, in questo caso, è chiaro che nessun ordine di pubblica sicurezza può o deve costringere qualcuno a rivelare il codice segreto, anche se si può obbligare l’utente a sbloccare il device tramite impronta o semplice unlock-code che, comunque sia, rimane segreto.

Si tratta dunque di una procedura che semplifica la vita agli organismi di pubblica sicurezza ed alle autorità competenti al momento opportuno. Di seguito la procedura completa per l’attivazione della funzione di disabilitazione del Touch ID.

iOS 11 is a game-changer for Touch ID. Press power button rapidly 5 times and it opens the 2nd screen, but it also forces passphrase entry! pic.twitter.com/uvWbM04lyk

— Kia‏☆ (@alt_kia) August 17, 2017