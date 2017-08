iPhone 7S e 7S Plus: nuove conferme su ricarica wireless, back cover in vetro e spessore maggiorato

Oltre al nuovo top di gamma iPhone 8, tra poche settimane Apple presenterà anche i nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus, evoluzioni dirette degli attuali iPhone 7 e 7 Plus. Questi nuovi smartphone presenteranno un design tradizionale, conservando quindi il tasto Home con sensore integrato che sarà assente nel nuovo iPhone 8, e specifiche tecniche migliorate rispetto ai loro predecessori.

Tra le novità che caratterizzeranno i nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus troveremo anche una back cover in vetro che, per mantenere una sufficiente solidità strutturale, necessità di uno spessore maggiore rispetto alla lega di alluminio utilizzata sui precedenti iPhone. L’introduzione della back cover in vetro, assente da diversi anni nella gamma iPhone, è legata all’introduzione del circuito per la ricarica wireless, una delle principali novità dei futuri iPhone 7S e iPhone 7S Plus.

I due nuovi smartphone di Apple presenteranno, quindi, uno spessore maggiorato rispetto ai loro diretti predecessori. Le ultime indiscrezioni emerse oggi svelano quelle che saranno le dimensioni effettive dei nuovi dispositivi:

iPhone 7S : 138.44 x 67.26 x 7.21 mm.

: 138.44 x 67.26 x 7.21 mm. iPhone 7S Plus: 158.37 x 78.1 x 7.41 mm

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, per il momento, le informazioni sono decisamente limitate. I nuovi iPhone 7S dovrebbero presentare una versione evoluta del SoC Apple A10 e potrebbero contare su di una memoria RAM maggiorata rispetto ai loro predecessori.

Da notare, inoltre, la conferma della doppia fotocamera posteriore per iPhone 7S Plus mentre il nuovo iPhone 7S dovrebbe continuare a presentare un singolo sensore fotografico nella scocca posteriore. Confermate, per il momento, anche le diagonali del display con il 7S che avrà un display da 4.7 pollici e la versione Plus da 5.5 pollici. A differenza del nuovo iPhone 8, che sarà il primo smartphone di Apple con display OLED, i nuovi 7S e 7S Plus continueranno a presentare dei display IPS LCD.

Fonte