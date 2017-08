iPhone 7S e 7S Plus: scheda tecnica, rumor, prezzi e data di uscita

Manca poco alla presentazione ufficiale del nuovo iPhone 8, il rivoluzione top di gamma che Apple svelerà durante il keynote di settembre. La casa di Cupertino ha però in programma il lancio di altri due smartphone nel corso delle prossime settimane, i nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus, che debutteranno nel corso dello stesso evento in cui Apple presenterà iPhone 8.

A differenza del già citato top di gamma, i nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus non rappresenteranno una rivoluzione rispetto al passato della gamma iPhone. Di fatto, i due smartphone saranno delle dirette evoluzioni di iPhone 7 e 7 Plus sul mercato dall’autunno dello scorso anno. Ecco tutti i dettagli emersi sino ad ora in merito alla scheda tecnica, al prezzo ed alla data di uscita dei nuovi iPhone 7S e 7S Plus.

iPhone 7S e 7S Plus: la scheda tecnica

Come detto in apertura, i nuovi iPhone 7S non porteranno alcuna rivoluzione. Apple ha, infatti, intenzione di confermare il ben noto design dei precedenti iPhone 7 arricchendolo di piccoli dettagli e presentando qualche novità più significativa per quanto riguarda le specifiche tecniche.

Confermato, quindi, il display IPS (il nuovo iPhone 8 avrà un display OLED) proposto con una diagonale di 4.7 pollici su iPhone 7S e con una diagonale di 5.5 pollici su iPhone 7S Plus. Nell’area frontale confermato anche il tasto Home centrale con sensore Touch ID integrato, un elemento che, invece, non sarà presente su iPhone 8.

Rispetto ai loro predecessori, inoltre, i nuovi iPhone 7S e 7S Plus presenteranno uno spessore maggiore. Si tratta di una scelta ingegneristica dovuta all’introduzione del retro in vetro, in sostituzione del metallo, e dei circuiti che garantiranno il supporto alla ricarica wireless, una delle principali novità dei nuovi 7S. L’incremento dello spessore sarà pari a circa 1 mm. Tale incremento permetterà di ridurre la sporgenza della fotocamera.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Apple dovrebbe riproporre le stesse soluzioni già viste sulla gamma iPhone 7 con il nuovo iPhone 7S che presenterà una sola camera posteriore mentre il 7S Plus potrà contare su di una doppia camera posteriore con i sensori allineati orizzontalmente (su iPhone 8 è previsto un allineamento verticale). I nuovi iPhone 7S presenteranno, in ogni caso, sensori di nuova generazione in grado di garantire performance fotografiche migliori.

I nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus presenteranno altre novità sotto la scocca. In particolare, per i due smartphone ci sarà un nuovo SoC, una versione evoluta dell’A10 Fusion che troviamo su iPhone 7 e 7 Plus. Il SoC dovrebbe essere un modello differente rispetto a quello dell’iPhone 8 che potrebbe essere in grado di garantire performance superiori. Possibile, inoltre, un incremento della memoria RAM, in particolare per il modello da 4,7 pollici che, nell’attuale generazione, presenta solo 2 GB.

Questi disegni CAD apparsi online in queste ore ci mostrano il design completo del futuro iPhone 7S.

iPhone 7S e 7S Plus: prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, i nuovi iPhone 7S e 7S Plus presenteranno un listino in linea con i precedenti 7 e 7 Plus. Stando a quanto emerso sino ad oggi, Apple non ha intenzione di fare sconti. L’espansione della gamma e l’introduzione del top di gamma iPhone 8 non comporteranno un abbassamento del prezzo di listino di 7S e 7S Plus. Sarà, infatti, il nuovo iPhone del decennale a posizionarsi ben al di sopra di tutti gli altri smartphone di Apple.

Il nuovo iPhone 7S dovrebbe, quindi, partire da 799 Euro mentre il più grande iPhone 7S Plus da 939 Euro, gli stessi prezzi dei loro predecessori. I tagli di memoria dovrebbero essere sempre gli stessi (32/128/256 GB) mentre potrebbero esserci novità sulle colorazioni disponibili. Per quanto riguarda, invece, la data di uscita in Italia i nuovi smartphone di Apple dovrebbero essere già disponibili entro la fine di settembre.

A differenza del nuovo iPhone 8, che a causa del display OLED potrebbe essere disponibile con scorte limitata nella prima fase di vendita, non dovrebbero esserci problemi nell’acquistare uno tra iPhone 7S e 7S Plus già a lancio.