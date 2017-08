iPhone 8 appare in immagini che sembrano create da Apple

Rumors e concept riguardo iPhone 8 si susseguono all’ordine del giorno. In questa occasione, però, il designer Quinton Theron ha pubblicato una serie di immagini che sembrano così reali che sembrano prese dal sito web di Apple. E come se il tanto atteso melafonino fosse stato già presentato ufficialmente – sebbene sappiamo tutti che ne è prevista l’uscita per la metà di settembre.

In queste immagini create al computer da Theron, alcuni aspetti già chiacchierati di iPhone sono stati confermati in più di un’occasione e sembrano essere il progetto definitivo dello smartphone. Un device che trapela in tre tonalità: una completamente nera, uno bianco e con la scocca dello stesso colore e, infine, un altro con colorazione bianca ma con telaio leggermente più scuro, forse riferendosi al color rame di cui molto si è detto in questi giorni.

La fotocamera è un altro aspetto che già può essere considerato come quasi ufficiale. Nella parte posteriore – liscia al punto che sembra essere di vetro – la fotocamera verticale è ovale anziché orizzontale come modelli precedenti.

Le immagini sono diventate importanti e virali al tempo stesso non solo perché la maggior dei dettagli sono di una precisione quasi imbarazzante, ritraendo il più chiacchierato melafonino della storia ed eviscerato in tutte le sue caratteristiche; ma perché queste interpretazioni mostrano una forte somiglianza con le immagini che le aziende utilizzano per promuovere i loro prodotti.

iPhone 8 dovrebbe essere annunciato nel giro di poche settimane, in particolare nella prima o nella seconda settimana di settembre. Quel che appare comunque certo è che sarà dotato di schermo OLED, ricarica wireless e un design che ricorda iPhone 4 e sarà accompagnato da altri due smartphone. Questi senza molti miglioramenti o aggiornamenti, ma più accessibili.