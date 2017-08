iPhone 8: ecco come appariranno alcune App famose

Proprio ieri abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda il prossimo iPhone 8. Pare che però ci siano ancora vari dubbi sul suo design. Molti utenti infatti non sono convinti del risultato che alcuni render avrebbero mostrato fino ad ora. Bisogna precisare che la soluzione che appare essere quella più accreditata risulta essere quella che vede il prossimo iPhone 8 con uno schermo irregolare, borderless con un’unica zona superiore non occupata dal display dove sono posizionati il microfono, la fotocamera e i vari sensori. Però pare che a molti non piaccia questa soluzione. Parecchi la vedono discordante con la linea di design tipica della casa di Cupertino.

In effetti, bisogna affermare che il design presentato da iPhone risulta essere davvero differente rispetto alla linea attuale di iPhone. Gli utenti Apple oramai sono abituati a vedere solo dei piccoli cambiamenti di design da una generazione all’altra. Se il design con schermo irregolare fosse confermato ci troveremmo davanti all’iPhone più innovativo di sempre. Ora, pochi dubbi ci sono sull’aspetto esteriore. C’è da ricordare che questo stesso design è stato anche confermato, senza volerlo, dalla stessa Apple. Il design con schermo irregolare appare infatti anche nel firmware di HomePod. Risulta quindi ovvio che ci sono davvero pochissime probabilità che questo sia differente da quello preannunciato fin’ora.

Un designer mostra il layout di alcune App famose su iPhone 8

Se ci troveremo davanti un iPhone 8 con uno schermo così particolare, è giusto chiedersi come le attuali applicazioni verranno adattate alla nuova forma del display. Indubbiamente, nota di merito va ad Apple per aver ideato un display mai visto fin’ora su nessun’altro dispositivo. Per quanto riguarda il layout delle App, invece, ci ha pensato un designer a mostrare il risultato finale. Questo non ha fatto altro che prendere le informazioni fin’ora acquisite sul design dello smartphone e ne ha aggiunto la grafica di alcune tra le App più famose del momento. Bisogna notare che, anche soffermandosi maggiormente sul modello che si prospetta di vedere nella realtà, egli ha anche creato dei render di alcuni altri possibili iPhone 8 con design del display differente.

L’adattamento delle applicazioni risulta una cosa davvero importante considerando che l’occhio vuole sempre la sua parte. Ma non solo, utilizzare al meglio tutti i punti del display al fine di rendere il tutto più funzionale, dà sicuramente una marcia in più al dispositivo. Considerando che non esisterà più un tasto Home fisico, anche questo dovrà essere integrato all’interno del display e di conseguenza dovrà essere possibile utilizzarlo anche all’interno delle App. Gli sviluppatori avranno sicuramente molte più rogne di cui tener conto con il nuovo display irregolare.

iPhone 8: le App dovranno cambiare volto

Proprio ieri vi avevamo parlato della Home button area. Questa funzionerà in concomitanza alle App e si adatterà alle varie schermate. Anche gli angoli del display faranno cambiare volto alle App. Fino ad adesso il display era un semplice rettangolo, con iPhone 8, gli angoli non esistono, di conseguenza gli sviluppatori dovranno cambiare il design tenendo conto anche di questo dettaglio. Comunque, si presuppone che anche se inizialmente per alcuni potrà apparire antiestetico, il nuovo design sarà molto apprezzato dalla maggioranza degli utenti.

Ma ora parliamo del modello che dovremmo vedere a settembre. Il designer che ha pensato di creare i vari layout statici si chiama Maksim Petriv, e bisogna dire che ha fatto davvero un bel lavoro. Questo ha preso tre tra le App più utilizzate di sempre. Rispettivamente Netflix, Spotify e App Store e ne ha creato il layout in modo da adattarlo alla nuova forma del display.

Bisogna notare che nel render viene anche mostrato il risultato della status bar di cui avevamo parlato ieri. Il problema che si erano posti in molti era che a causa della forma del display, non sarebbe stato più possibile visualizzare tutte le icone che vengono visualizzate adesso. A quanto pare però dalla foto non sembrano esserci problemi di adattamento. Si nota che non appare però il nome del gestore. Questo per far spazio all’icona della rete wireless. Sarà questa la soluzione attuata da Apple per utilizzare al meglio il poco spazio a disposizione ?.

iPhone 8: quale sarà il layout vincente ?

Come abbiamo già accennato ad inizio articolo, i layout presentati non sono unici, ma appunto molteplici. Di conseguenza non si ha la certezza su quale sarà quello effettivo del prossimo iPhone 8. Come si può notare infatti, parlando sempre di status bar, in un layout senza alette superiori si vede la disposizione classica come la si ha anche adesso sui vari iPhone 7 e 7 Plus, in un altra si vede la barra oscurata per creare conformità con la cornice mentre l’ultima è quella di cui vi abbiamo parlato poco fa. Bisogna inoltre notare che tutti e tre i modelli presentano il tanto chiacchierato tasto Home virtuale. Cessa così l’era del Touch-ID per far spazio all’era del Face-ID.

Queste mostrate dal designer sono solo tre delle milioni di App che è possibile utilizzare su iPhone. Tutti gli sviluppatori dovranno mettersi al lavoro per far si che le proprie App siano adattate al nuovo display. Sarà indubbiamente molto curioso vedere come gli sviluppatori di giochi complessi, o di App famose come Facebook e Instagram avranno intenzione di utilizzare lo spazio delle alette per rendere l’applicazione più bella da vedere.

Sicuramente avremo un assaggio, nonchè una spiegazione di quanto avverà durante la presentazione che si terrà il prossimo settembre. Nel frattempo noi vi terremo aggiornati su tutte le news di iPhone 8 che, senza dubbio, non cesseranno ad arrivare.

Fonte: 9to5mac.com