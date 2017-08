iPhone 8, Apple potrebbe offrirlo nella nuova colorazione Blush Gold

in

All’inizio di questo mese sono trapelate in rete alcune immagini riguardo a tre “dummy” appartenenti al presunto iPhone 8. Queste lo hanno mostrato nelle colorazioni nera, perla e rame. Un nuovo post comparso sul social network cinese Weibo ha confermato che la possibile denominazione ufficiale della colorazione rame potrebbe essere Blush Gold.

Lo stesso report ha aggiunto che tale colorazione sarà disponibile soltanto nei tagli di memoria da 64 GB e 128 GB. Benjamin Geskin, un noto leaker di Twitter, ha diffuso ieri un nuovo post dove ha mostrato un render appartenente al presunto iPhone 8 color rame. Geskin ha scritto che il nome Blush Gold viene utilizzato attualmente negli stabilimenti di Foxconn per indicare questa particolare tonalità.

iPhone 8: il prossimo melafonino potrebbe essere commercializzato in una nuova colorazione

Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities, considerata una delle persone più affidabili nel rivelare le informazioni sugli imminenti prodotti di casa Apple, sostiene che il nuovo melafonino potrebbe essere annunciato nelle colorazioni oro/rame, bianca e nera. Lo stesso analista prevede anche che saranno disponibili al lancio soltanto 2 milioni di unità del nuovo iPhone.

In base a quanto riportato in alcune relazioni, il modello Blush Gold andrà a sostituire la colorazione Rose Gold vista sugli iPhone 2017. Stando ad altre fonti, il dispositivo che andrà a rappresentare il 10º anniversario del melafonino potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo compreso tra i 1000 e i 1200 dollari.

Oltre al prezzo, sappiamo che il nuovo smartphone Apple potrebbe essere caratterizzato da un display OLED da 5.8 pollici di diagonale. All’interno della scocca in vetro, poi, dovremmo trovare un nuovo processore Apple A11. Il chipset sarebbe stato costruito da TSMC utilizzando un processo produttivo a 10 nm FinFET. La nuova generazione di device avrà come sistema operativo il nuovo iOS 11. Questo porterà con sé delle nuove funzionalità e soprattutto ottimizzazioni per le nuove modalità di sblocco.

