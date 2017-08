iPhone 8: mostrata la catena di montaggio

Manca davvero poco alla presentazione del prossimo iPhone 8. Anche se ancora non si ha una data ufficiale, è facile dedurre che questa rientrerà nelle prime due settimane di settembre, come avviene tutti gli anni. Di questo nuovo iPhone si è parlato ampiamente nel corso dei vari mesi. Proprio ora, in un momento dove le notizie sulle varie caratteristiche del melafonino sono all’ordine del giorno possiamo dire di sapere la quasi totalità delle caratteristiche del prossimo smartphone della casa della mela.

Sappiamo infatti, grazie ai render e al firmware di HomePod, che questo avrà con certezza un design borderless. Il display non avrà cornici se non per la parte superiore dove saranno alloggiati fotocamera, sensori e speaker. Il display come sappiamo sarà OLED e verrà prodotto da Samsung, la composizione non sarà come quella di iPhone 7 in alluminio, ma sarà interamente in vetro con finitura laterale in acciaio. Questo per ovviare il problema della ricarica wireless. La fotocamera sarà di alta qualità e avrà un doppio obbiettivo. Il touch ID molto probabilmente scomparirà per lasciare il posto al nuovo face ID che potrà autorizzare anche i pagamenti con Apple Pay.

Le colorazioni pare che non siano così abbondanti come lo sono state fin’ora. Pare infatti che ci saranno solamente tre colorazioni differenti. Tra le quali solo una delle tre sarà una novità: la variante “copper gold”. Nulla si sa ancora con precisione per quanto riguarda il prezzo ma indubbiamente supererà i 1000 euro. Tutto ciò che abbiamo appena detto risulta essere cosa ormai certa, anche perchè la produzione degli smartphone è iniziata da tempo e le informazioni, per quanto Apple voglia che restino segrete fino al momento del lancio, non cessano di arrivare. Nel corso delle scorse ore, addirittura, sarebbero emersi due video che mostrerebbero la linea produttiva dei prossimi modelli di iPhone.

il vero iPhone 8 viene mostrato in due video della catena di montaggio

Ebbene sì, sono due i video che ritrarrebbero il nuovo modello della casa di Cupertino, iPhone 8. I due filmati sono usciti nel corso delle scorse ore sul noto sito di microblogging orientale, Weibo. Non c’è bisogno di dire che in pochissimo tempo, questi hanno fatto il giro del mondo. In milioni infatti si chiedono se si tratta di video che rappresentano una reale linea di produzione o di un falso. In effetti, Apple aveva mostrato non molto tempo fa la sua catena di produzione ed effettivamente pare che sia molto simile a questa che viene ritratta nei due video.

Gli occidentali devono ringraziare il noto sito Olandese TechTastic che ha caricato i due video su Youtube rendendoli così disponibili a tutti. C’è da dire che se anche questi sembrano essere molto convincenti, risultano essere comunque molto brevi per poter catturare dettagli che facciano effettivamente capire che si tratti di una linea di produzione ufficiale Apple. Infatti, i due video durano solo 10 secondi ciascuno e come se non bastasse sono stati girati ad una risoluzione molto bassa.

Un’ipotesi molto accreditata vede i due video rappresentare la linea di produzione dei modellini che sarebbero destinati ai vari produttori di cover e accessori per il prossimo iPhone 8. Di conseguenza quelli che si vedono in video non risulterebbero essere gli effettivi modelli che vedremo in commercio ma delle copie fedeli dei modelli ufficiali.

iPhone 8: Apple e gli accordi con i produttori

Il primo dei due video mostra una serie di lavoratori che si accingono a ripulire la parte posteriore della scocca di iPhone. Nel secondo invece possiamo vedere numerosi modelli di iPhone 8 depositati su appositi scaffali. Sembra che il secondo video mostri il prodotto finito in attesa di spedizione verso le strutture a cui i prodotti sono destinati. Ciò su cui però bisogna riflettere è che Apple tiene molto a mantenere segrete le caratteristiche dei suoi dispositivi prima del lancio. La stessa azienda ogni anno prende accordi molto rigidi con i vari produttori in modo da poter ovviare a questo problema. Nonostante ciò, se questi video fossero autentici significherebbe che, alla fine, tanto rigidi questi accordi non sono. Bisogna dire, infatti, che gran parte delle caratteristiche del prossimo smartphone sono già state svelate e di certo Apple non è felice di questa situazione.

Per quanto riguarda la produzione c’è un altro dettaglio importante di cui bisogna tener conto. Infatti, un noto analista, divenuto famoso proprio per aver predetto con largo anticipo le mosse di Apple, Ming-Chi Kuo, ha affermato che la produzione di iPhone 8 sarebbe iniziata solo in piccole quantità, almeno fino alla fine di agosto. Solo a partire da metà settembre si sarebbe poi intensificata, ovviamente per far fronte all’elevata richiesta che ci sarà nei giorni successivi all’uscita. Di conseguenza se così fosse, nelle prossime settimane dovremmo trovarci di fronte ad altri video che ritraggono la linea di produzione di iPhone 8, magari più lunghi e con una risoluzione nettamente migliore di quella vista in questi due filmati.

iPhone 8: il mistero del nome

Ciò che abbiamo anche accennato ad inizio articolo e che appare molto interessante è che sappiamo quasi tutto del prossimo iPhone 8. L’unica cosa che rimane ancora pienamente un mistero e che invece potrebbe sembrare la cosa più scontata è il nome. Come si chiamerà il modello di iPhone di cui tutti parlano e chiamano iPhone 8 ?. Come sappiamo saranno tre i modelli di iPhone che vedranno la luce. Si pensi che due abbiano i nomi che risultano essere in linea con le tradizioni di Apple. Rispettivamente iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Ma che dire per il terzo modello ? In molti hanno azzardato iPhone 8. In realtà potrebbe non essere così. Il nome iPhone 8 è stato usato solo per far notare l’elevata differenza che ci sarà tra il nuovo modello e quello precedente. I nomi possibili sono molteplici.

I più accreditati sono iPhone X, dove la X starebbe a simboleggiare il decimo anniversario dell’uscita di iPhone. Che come sapete ricade proprio quest’anno. Un’altra possibilità vede il nome iPhone anniversary edition, o meglio iPhone Edition, al pari di come avviene con la gamma di Apple watch di cui il modello migliore e più costoso prende questa denominazione. Un’altra ipotesi ancora, vede il prossimo modello portare il nome iPhone Pro per allinearlo a tutta la gamma di prodotti con questa denominazione (iPad Pro, MacBook Pro, Mac Pro). Un’ultima ipotesi, infine, vede il prossimo modello chiamarsi semplicemente iPhone senza null’altro di fianco. Scelta simile a quanto accaduto con iPad.

Come potete ben vedere le possibilità sono davvero molteplici e risultano tutte valide sotto certi aspetti. Di conseguenza risulta molto difficile, senza conferme ufficiali, attribuire un nome o l’altro al prossimo smartphone della mela. Sicuramente a settembre l’arcano verrà svelato.

Fonte: Youtube.com