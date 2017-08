iPhone 8: ecco perchè Apple non teme Samsung

Se si prova a pensare ad un rivale adatto all’azienda della mela non si può far a meno di tirar in ballo Samsung. Che le due aziende siano in competizione oramai è cosa vecchia. Sono svariati gli anni che vedono le due case tecnologiche impegnate in scontri e battaglie legali. Risulta davvero difficile ricordare tutte le occasioni in cui la casa di Cupertino e quella sudcoreana si sono viste l’una contro l’altra. Si tratta di uno scontro che pensiamo non avrà mai fine. Come accade sempre in queste situazioni, gli utenti sono divisi in due. C’è da una parte chi si schiera sempre a favore di Apple e dall’altra chi è pronto a difendere a spada tratta le ragioni di Samsung.

In linea generale, un vincitore non si può scegliere. Ciò che però è vero, a prescindere dalle varie considerazioni personali dei vari utenti, è che entrambe le aziende producono prodotti mozzafiato. E’ anche grazie a questa continua competizione che ci troviamo davanti a prodotti e accessori tecnologici sempre più evoluti.

E’ appena stato presentato uno dei prodotti top di gamma dell’azienda sudcoreana Samsung: il Galaxy Note 8. Come ci si aspettava, le caratteristiche sono degne di un top di gamma. Bel design, belle funzionalità. Un buon compromesso per tutti gli utenti che adorano i prodotti Samsung. Ma non solo, questo risulta essere un prodotto molto valido anche per tutti gli utenti che sono abituati ad usare Android come sistema operativo. Bisogna tener conto, però, che a breve uscirà un altro top di gamma, il più importante e chiacchierato in assolto, iPhone 8. Riusciranno i prodotti Samsung ad affievolire la luce dei riflettori per il nuovo dispositivo della casa della mela ? Ne dubitiamo. Perchè ? lo spiega uno studio. Vediamo di cosa si tratta.

la maggior parte degli utenti preferisce iPhone 8

Non si tratta di un vero e proprio studio, ma piuttosto di un’indagine di mercato. Il fine di questa indagine che ha visto coinvolti un numero di utenti considerevole appartenenti a tutte le fasce di età era quello di delineare i gusti e le tendenze sui vari prodotti del momento. Sono stati passati in rassegna nello studio, oltre ai vari prodotti, anche tutte le aziende a cui i dispositivi appartengono. Questo, al fine di avere un quadro più completo ed equilibrato della reale situazione. Il risultato risulta essere sorprendente per tutti quelli che erano convinti che iPhone 8 non sarebbe stato un successo. Pare che Apple non abbia alcun motivo di preoccuparsi a riguardo. iPhone 8 venderà, e anche tanto.

L’analisi è stata effettuata da Fluent e risulta essere pienamente discordante con quanto affermato da un altro tipo di studio effettuato da Barclays. Quest’ultimo prevede infatti che solamente il 18% degli utenti sarà disposto ad acquistare il prossimo iPhone 8. Ciò che dice Fluent è di certo molto più rassicurante per Apple. Il dato principale che è emerso risulta essere uno. Chiunque abbia già un iPhone continuerà ad acquistare dispositivi Apple. Stando a quanto detto dagli utenti, infatti, non ci sarebbe nessuna motivazione di far passaggio verso i prodotti Samsung. Questo è un dato molto importante perchè significa che se gli utenti Apple vorranno cambiare il proprio smartphone sicuramente opteranno per un iPhone 8. Il prezzo più alto rispetto ai prodotti Samsung sembrerebbe non essere un problema. La qualità vince su tutto.

Apple iPhone 8: ecco i numeri

Parlando di dati possiamo dire che l’indagine di mercato ha visto coinvolti per la precisione duemila utenti di nazionalità statunitense. I numeri riconfermano quello che era già stato ampiamente detto in vari studi effettuati nel corso degli scorsi mesi. iPhone 8 e Apple in generale sono due emblemi a cui gli utenti si affezionano facilmente. Di conseguenza, risulta molto difficile che questi decidano di sostituirli con altri. I prodotti Apple sono i più amati. I punteggi sarebbero così alti da essere nettamente distanti rispetto a quelli ottenuti da tutti gli altri prodotti aventi come sistema operativo Android. Il 79% degli utenti possessori di iPhone che vogliono comprare un nuovo smartphone vorrebbero nuovamente un prodotto della Apple.

Per quanto riguarda gli utenti Android la media di fedeltà arriva appena il 31%. Una differenza davvero sostanziale. L’unico produttore che può avvicinarsi ad Apple risulta essere Samsung con una percentuale di fedeltà del 63%.

Come abbiamo già accennato, lo studio non si è basato solamente su queste informazioni superficiali. Questo avrebbe reso l’indagine poco conforme alla realtà. Di conseguenza si sono indagati altri aspetti secondari che dimostrerebbero il reale comportamento futuro degli utenti. L’azienda ha notato che il 34% della popolazione statunitense possiede un modello di iPhone. Di questi, la quasi totalità appartenenti alle ultime tre generazioni (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7). Combinando questo dato con l’osservazione fatta prima si può dedurre che se i clienti iPhone rimangono fedeli all’azienda, gli acquirenti di iPhone 8 risulteranno essere molto numerosi. Un altro dato interessante di cui bisogna tener conto è che la metà di questi utenti (47%) ha già posseduto almeno quattro modelli di iPhone.

iPhone 8: il prezzo elevato non fa paura

Un altro aspetto di cui si è tenuto conto è il prezzo. Come in molti già sapranno, ancora non siamo venuti a conoscenza del prezzo ufficiale del prossimo iPhone 8. Nonostante ciò, è risaputo e abbastanza prevedibile che questo avrà un prezzo superiore a quello degli attuali modelli di iPhone 7. Si presume che questo supererà i 1000 dollari per il modello base. Il prezzo si rivelerà un ostacolo per le vendite ?

E’ questa la domanda a cui lo studio ha cercato di rispondere. La risposta è no. Ovvero, la maggior parte degli utenti possessori di iPhone ha affermato che 1000 dollari risultano essere davvero troppi per un dispositivo di questa categoria. Allo stesso tempo però, il 70% di questi precisa che non prenderà mai e poi mai in considerazione un dispositivo di un altro marchio. Chiudiamo dicendo che lo studio di Barclays afferma che solo un utente iPhone su cinque acquisterà iPhone 8. D’altro canto l’indagine di mercato di Fluent cambia nettamente le carte in tavola. Quindi a conti fatti gli utenti che risulterebbero disposti ad acquistarlo sarebbero uno ogni due possessori. E voi cosa ne pensate ? Avete già fatto un pensierino sul prossimo iPhone 8 ?

Fonte: 9to5mac.com