iPhone 8: emerse le foto di vari componenti

Sono migliaia e migliaia le indiscrezioni che riguardano iPhone 8 ogni giorno. Apple deve essere molto contenta di ciò che sta accadendo. Ebbene sì, non solo iPhone è di per sè uno dei dispositivi più famosi e conosciuti al mondo. Ma come se non bastasse, questo viene ulteriormente “pubblicizzato” e tenuto sempre in evidenza grazie all’elevata mole di rivelazioni sul suo conto. Quest’anno è stato particolarmente intenso, in questo senso, per l’azienda di Cupertino. Pare, infatti, che questo sia il primo anno in cui, con largo anticipo, si è a conoscenza della stragrande maggioranza delle caratteristiche del prossimo smartphone della mela.

In effetti, considerando che solo adesso stiamo ricevendo conferme prettamente più affidabili sulle varie features, bisogna comunque tener presente che il design e alcune funzioni del prossimo iPhone erano già state anticipate da numerosi analisti molti mesi fa. Il che risulta per Apple molto preoccupante. Pare che l’azienda debba rivedere la propria politica se vuole continuare a mantenere segrete le caratteristiche dei propri dispositivi. Ora come ora possiamo dire che l’azienda sia divenuta troppo prevedibile o quantomeno facilmente penetrabile dal punto di vista delle informazioni private. Tralasciando ciò, è proprio di conferme che vogliamo parlarvi oggi. Queste, come avrete ben capito riguardano il prossimo smartphone della mela. Infatti, ulteriori caratteristiche che ancora venivano messe in dubbio riguardo iPhone 8 sono state nelle scorse ore confermate grazie alla pubblicazione di una serie di immagini che mostrerebbero un insieme di componenti originali del prossimo melafonino. Scopriamo insieme quali.

Cavi flex, schermo e molto altro

Solitamente siamo abituati a veder trapelare un componente alla volta. Questa volta però, chiunque abbia pubblicato le foto in questione ha voluto abbondare. E’ raro infatti che vengano mostrati più componenti insieme molto prima della presentazione ufficiale. E’ accaduto nelle scorse ore quando un “tizio” dall’identità sconosciuto ha pubblicato un’intera gamma di foto che ritraggono i vari componenti di iPhone 8 sul noto sito di microblogging orientale Weibo. Non c’è bisogno di dire che prontamente le foto sono state notate da migliaia di utenti. A tal proposito dobbiamo ringraziare il sito Slashleaks per averle rese note anche a noi del mondo occidentale.

Dall’insieme delle immagini non si riesce, come sempre, a dedurre se si tratti di foto reali oppure di fake ben realizzati. In ogni caso, c’è da dire che il risultato appare molto verosimile alla realtà e pienamente in linea con tutta quella miriade di informazioni riguardante il nuovo melafonino trapelate fino ad ora.

Un iPhone completamente differente

Risulta abbastanza ovvio che si tratterà di un dispositivo nettamente diverso rispetto ai modelli precedenti di iPhone. Primo fra tutti, perchè il prossimo iPhone 8 avrà un display dalla forma mai vista su nessun tipo di dispositivo attualmente in commercio. Risulterà per ciò non solo una novità per l’azienda di Cupertino, ma sopratutto un’esclusiva mondiale per l’ambiente degli smartphone in generale.

Le foto, come già detto, mostrano vari componenti, tra questi vediamo appunto, lo schermo che risulta essere lo stesso visto nei render finora, l’insieme dei componenti interni di supporto per il connettore lightning, alcuni cavi flex e altri elementi tra cui l’importante circuito di ricarica wireless.

iPhone 8: ricarica wireless confermata dalla componentistica interna

Grazie a queste foto sarebbe quindi confermata definitivamente un’altra delle caratteristiche più chiacchierate del prossimo iPhone 8, la ricarica wireless. Proprio ieri vi avevamo parlato della conferma dell’assenza del Touch ID nel prossimo melafonino per lasciar posto al Face ID.

Bisogna dire che non si tratterà di un sistema di ricarica più innovativo rispetto a quelli già presenti su gli altri smartphone. Se bene ricordate, qualche mese fa si era parlato di un particolare brevetto che permetteva di effettuare la ricarica wireless a distanza. Pare che Apple però non sia riuscita ad applicare appieno il suo progetto. Evidentemente il sistema è ancora in fase di sviluppo e quindi risultava poco affidabile introdurlo fin da ora iPhone 8.

Ricarica wireless solo con iOS 11.1 ?

Nonostante ciò ci sarà comunque il classico sistema di ricarica wireless che si attiva a distanza ravvicinata quando si appoggia il dispositivo sopra uno specifico dock. Molto probabilmente si tratterà di qualcosa di simile al sistema di ricarica utilizzato su Apple Watch. D’altronde, la foto non è l’unica conferma di tale sistema sul nuovo melafonino. Infatti nelle scorse settimane, prima che questa fosse pubblicata, un utente aveva scoperto all’interno di iOS 11 un nuovo suono di ricarica affiancato a quello attuale che al momento nella beta non viene espresso.

Ovviamente si era pensato che il suono fosse da attribuire ad iPhone 8 quando effettua questo nuovo tipo di ricarica. Considerando le foto che confermano la sua presenza i dubbi adesso rimangono ben pochi. Molto probabilmente la ricarica wireless non verrà resa disponibile fin da subito con iOS 11. Quasi sicuramente questa sarà introdotta in un secondo momento con la versione 11.1

l’iPhone più sorprendente di sempre

Per quanto riguarda gli altri dubbi, appare chiaro e abbastanza semplice da dedurre che iPhone 8 continuerà ad avere una porta lightning. Si pensava infatti che il nuovo modello potesse avere la nuova porta USB-C ma a quanto pare non sarà così. Per quanto riguarda lo schermo, ben poco c’è da dire. Oramai questo display è stato visto e rivisto da tutti. E non c’è più nessun tipo di dubbio sul fatto che sarà effettivamente lui ad essere presente sul nuovo modello di iPhone 8.

Ricordiamo che, anche se la ricarica wireless sarà possibile su iPhone 8, questa per essere effettuata dovrà servirsi del dock. Vi avevamo già accennato qualche mese fa che questo non sarà compreso nella confezione del dispositivo e molto probabilmente dovrà essere acquistato a parte. Un po’ come è accaduto con le cuffie wireless Airpods.

Inoltre, teniamo a ricordare che iPhone 8 non sarà l’unico modello che vedrà la luce il prossimo settembre. Ci saranno, infatti, ben altri due modelli. Presumibilmente iPhone 7s e iPhone 7s Plus. Di conseguenza si potrebbe pensare che alcuni dei componenti in foto possano appartenere anche a questi due modelli di iPhone. Al momento però, si tratta solo di supposizioni e quindi nulla risulta certo. Avremo sicuramente maggiori conferme nei prossimi giorni.

