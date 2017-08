iPhone 8, iPhone 7S e iPhone 7S Plus: cosa resta da sapere su specifiche e lancio

iPhone 8 e iPhone 7S: potrebbero essere questi i gioielli Apple che vedremo lanciare il mese prossimo e che stanno già producendo al massimo della capacità rumor e indiscrezioni. Secondo il sito asiatico DigiTimes, i fornitori di componenti per iPhone hanno riportato che i nuovi melafonini sono in opera ma, soprattutto, lo è la grande quantità di elementi necessari per assemblare il trio di iPhone.

Ad ogni buon conto, gli analisti ribadiscono – e rassicura con una certa dose di certezza – che iPhone 8 arriverà nel mese di settembre, ma sarà limitato. Questo nuovo melafonino, cui si affida la celebrazione del decimo anniversario di iPhone, sarà dotato – si vocifera – di fotocamera 4K nella parte anteriore e posteriore. Quanto ad aspettative, non saranno da meno iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Questi manterranno uno schermo LCD ereditato dalle precedenti generazioni di smartphone Apple.

Tuttavia, le stesse fonti affermano una carenza di unità di iPhone 8 – rischio non trapelato per iPhone 7S – soprattutto perché il telefono sarà il primo nel portafoglio di Apple ad utilizzare un pannello OLED. Le unità assemblate nelle retrovie Foxconn e Pegatron saranno in vendita questo mese. I due produttori sperimenteranno un aumento delle entrate nel corso del trimestre da settembre a novembre. Il rapporto aggiunge che tutti i produttori saranno operativi a livelli di picco di assemblaggio per tutta la seconda metà del 2017 per soddisfare la domanda.

DigiTimes non è la prima voce che rivela il presunta inizio della produzione dei tre iPhone. Anche l’analista di Reliable Kuo Ming-Chi ha reso noto questa settimana che entrambi i device sono già in produzione e ha ribadito che iPhone 8 sarà scarso di unità: ci saranno tra i 2 milioni e 4 milioni di unità al momento del lancio. Questa cifra è bassa se si considera che iPhone 6S e iPhone 6S Plus hanno venduto 13 milioni di unità nel primo fine settimana di vendite.

Apple non si è esposta in merito ai suoi prodotti e né per quanto riguarda la loro uscita (l’autunno?). L’unica speranza è che almeno i tre iPhone saranno annunciati durante la prima o la seconda settimana di settembre. Quando potremo toccarli con mano, c’è da attendere.