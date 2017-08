iPhone 8: la ricarica wireless è decisamente certa

Nonostante i migliori sforzi di Apple, molte delle caratteristiche più interessanti che circondano l’ormai altamente anticipato e chiacchierato iPhone 8 sono già esaurite. Le conosciamo (quasi) tutte, alcune ci piacciono e altre meno. Sebbene la maggior parte dei problemi relativi ad iPhone 8 proveniva da fonti all’interno della catena di fornitura, alcuni di essi nelle ultime settimane sono stati generati da HomePod, il firmware che Apple ha accidentalmente reso pubblico poche settimane fa.

E’ generalmente evidente che nulla è mai al 100% ufficiale fino a quando Apple non annuncia un nuovo prodotto o funzionalità sul palco prescelto. E’ una scommessa abbastanza certa, però, che iPhone 8 avrà funzionalità wireless di ricarica. Infatti, tutto indica che il melafonino dotato di tale tipo di ricarica sia stato costantemente in fase di montaggio per mesi e fino ad oggi. E a solo poche settimane dal suo lancio effettivo, le prove in merito continuano a crescere.

Le foto di un componente di ricarica senza fili hanno dichiarato con poco margine di dubbio di essere parte di iPhone 8. Basandosi su questo assunto, alcune fonti separate hanno fatto trapelare che iPhone 8 includerà la ricarica wireless senza più ripensamenti. Una delle fonti è The Next Web. nella persona di Allen Fung di RAVPower. Il quale ha dichiarato:

Le nostre fonti ci dicono che i prossimi iPhone hanno una tecnologia speciale per la ricarica wireless. Questa ricaricherà i prossimi iPhone a piena velocità, oltre ad essere in grado di caricare altri dispositivi mobili in modalità wireless.

Ora, questa dovrebbe essere considerata una conferma al 100%? Ovviamente, no. Non tutte le altre prove in merito che abbiamo visto rivolgere verso un iPhone 8 con ricarica wireless portano ad una certezza effettiva. Un’altra questione da considerare è se la carica wireless sarà possibile subito “fuori dalla scatola” insieme ad iPhone o se Apple richiederà ai propri utenti di pagare un extra per gli accessori di ricarica wireless separati.

Stremo a vedere. Quando? Dicono il 12 settembre.