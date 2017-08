iPhone 8: le conferme sulla presentazione potrebbero arrivare stasera

Ci ritroviamo a parlare nuovamente di iPhone 8. Poche ore fa vi abbiamo accennato, infatti, una possibile data di presentazione ufficiale dei nuovi melafonini. Secondo una fonte francese non ci sarebbero dubbi di nessun tipo, iPhone 8 e i suoi fratelli, iPhone 7s e iPhone 7s Plus saranno presentati il 12 settembre. Le vendite invece dovrebbero avere inizio il giorno 22 settembre. Vi abbiamo anche già detto però che non tutti la pensano nella stessa maniera. C’è infatti un’altra linea di pensiero che vede il giorno 6 settembre come possibile data di presentazione ufficiale. A quale delle due linee credere ? Non abbiamo dati concreti per sbilanciarci da una parte o dall’altra però le conferme ufficiali potrebbero arrivare molto presto.

Si sono affievolite le notizie riguardanti caratteristiche interne di iPhone 8. Molto probabilmente perchè è rimasto ben poco da dire. Oramai manca davvero poco alla verità. Tra qualche settimana potremo ammirare iPhone 8 in tutta la sua bellezza. Se solo Apple si decidesse a dare una data precisa per la presentazione ufficiale sarebbe tutto più semplice. Pare che la svolta potrebbe arrivare stasera. Non si tratterà di un semplice rumor, ma di una dichiarazione ufficiale del CEO di Apple, Tim Cook. Vediamo perchè.

Presentazione di iPhone 8 annunciata stasera ?

Tim Cook è in viaggio verso il Texas. Ancora molto poco si sà riguardo le cose che deve fare lì. Quello che sappiamo con certezza è che farà una tappa presso il Cincinnati Test Systems di Harrison. Dopodiché ci sarà un incontro con il governatore dell’Iowa Kim Reynolds. Ultima tappa sarà invece il Campus di Austin. E’ proprio su questa particolare tappa che vogliamo soffermarci. E’ stato infatti, proprio il sindaco della suddetta città a lasciarsi scappare alcune anticipazioni su ciò che Tim Cook farà nel corso della visita. Ebbene, pare che il CEO di Apple terrà una conferenza per presentare in esclusiva un progetto di formazione personale in tutti gli Stati Uniti.

Sembra però che questo non sia l’unico scopo del viaggio di Cook. In molti infatti hanno pensato che questo utilizzerà l’occasione per far voce ufficialmente sul prossimo Keynote di cui tanto si è parlato nelle scorse ore. E’ quindi quasi sicuro che si tratti di una delle due date di cui si è ampiamente discusso in un articolo pubblicato nelle scorse ore. Se l’ipotesi comunque si rivelasse vera, anche la stampa dovrebbe ricevere i vari inviti già a partire dal giorno di domani. Ribadiamo dicendo che la data che risulta essere più plausibile per la presentazione, ad oggi, è martedì 12 settembre. Stasera scopriremo la verità.

Tim Cook porta iPhone 8 con sè ?

Parlando sempre di Tim Cook, risulta molto interessante ciò che alcuni utenti hanno notato nelle scorse ore. Sui social è praticamente impazzata una domanda tra tutti i fan della Apple: il CEO di Apple porta con sè un iPhone 8 già prima del lancio ufficiale ? La domanda appare abbastanza strana ma non risulta essere campata in aria. A dimostrazione del dubbio ci sarebbe infatti, una foto in particolare pubblicata dallo stesso Tim Cook nella giornata di ieri. E’ anche il noto sito The Verge a crederci. Il CEO dell’azienda della mela ha un iPhone 8 con sè.

In effetti, se si osserva la foto si può notare che effettivamente Tim Cook ha un dispositivo che potrebbe sembrare equivoco in tasca. Quello che è stato notato è che le forme apparenti non coincidono con quelle degli attuali modelli di iPhone in commercio. La forma infatti appare nettamente più slanciata rispetto a quella di iPhone 7 ma allo stesso tempo troppo poco per essere paragonata alla forma di iPhone 7 Plus. Si tratta di un iPhone 8 ? Le forme sembrerebbero ricordare proprio quel modello di iPhone. Come avrete già sentito, infatti, iPhone 8, a livello di misure, risulta essere una via di mezzo tra gli attuali iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Tim Cook svela iPhone 8 ?

Non si tratta di sole supposizioni, c’è infatti chi ha deciso di studiare per bene la foto. Alcuni utenti hanno utilizzato Photoshop per giungere alle reali dimensioni dell’oggetto contenuto nella tasca di Tim Cook. Per far questo gli utenti si sono serviti di due misure guida. Da un lato l’altezza nota del CEO di Apple, dall’altra la dimensione degli occhiali. Queste hanno permesso di giungere ad una conclusione. Le misure del dispositivo misterioso risultano essere leggermente inferiori (156 mm x 74 mm) a quelle di un iPhone 7 Plus. Di conseguenza potrebbe realmente trattarsi di un iPhone 8.

Bisogna dire che si tratta comunque di misure fatte con delle approssimazioni. Di conseguenza il risultato finale non risulta poi così affidabile come sembra. In effetti, sarebbe molto rischioso per Tim Cook andare in giro con il nuovo melafonino prima ancora che questo venga presentato. Non risulta essere in stile Apple fare una mossa del genere. La cosa più plausibile risulta essere che quello che noi pensiamo sia un iPhone 8 è in realtà un semplice iPhone 7 Plus. Ovviamente fantasticare che sia un iPhone 8 è sempre possibile.

