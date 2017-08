iPhone 8: scoperta la possibile data di presentazione

Era solo questione di tempo prima che si iniziasse a parlare della data di presentazione ufficiale di iPhone 8. In effetti, sono stati trattati quasi tutti gli aspetti relativi alle varie parti del nuovo smartphone della casa di Cupertino. L’unica cosa su cui ancora non sono spuntate notizie ufficiali risulta essere la data della sua presentazione . Di certo non sono mancati tutti quelli che si sono permessi di avanzare supposizioni. Il che è abbastanza lecito visto che prima di una conferma ufficiale, chiunque ha idee molto differenti riguardo cosa potrebbe effettivamente accadere. Nulla di ufficiale, però, arriva dalla Apple stessa. Il mese di Settembre è alle porte e ancora l’azienda non ha inviato nessun invito per l’evento che si era supposto che si dovesse tenere nelle prime due settimane del prossimo mese.

Sicuramente la data ricadrà in questo lasso di tempo specifico. Non ci serve la palla di vetro per saperlo. Da molti anni a questa parte, oramai, l’azienda della mela sta attuando questa politica. Diverso discorso per quanto riguarda le date di uscita del dispositivo. Come in molti sapranno, infatti, Apple prevede la suddivisione delle varie nazioni in determinate fasce, ognuna della quale con una data di lancio differente. A partire dallo scorso anno (uscita di iPhone 7) anche l’Italia è entrata a far parte della prima fascia. Si presuppone quindi che il lancio del dispositivo nel nostro paese avverrà entro la fine del mese di settembre. Il punto però adesso è un altro: Quale sarà la data di presentazione ufficiali ? Una fonte francese sembra aver la risposta alla domanda. Scopriamola insieme.

iPhone 8: una fonte francese è a conoscenza della data della presentazione

Come avviene sempre in questi casi, quello che la fonte afferma non è confermato ufficialmente. Quindi prendete con le pinze ciò che vi diremo in quanto conferma ufficiale si avrà solo nel momento in cui apprenderemo che Apple ha inviato gli inviti per il suo evento alla stampa. In ogni caso, stando a quando detto dalla fonte, la notizia risulterebbe molto affidabile in quanto proverrebbe direttamente dall’interno dell’azienda stessa.

Secondo quando appreso, Apple avrebbe già tutto pronto per l’evento. A dimostrazione di ciò, questa avrebbe anche stilato una tabella di marcia che ha preventivamente già inviato a vari operatori di telefonia e rivenditori ufficiali di iPhone. Ad affermare tutto ciò è stato un sito molto famoso in Francia (Mac4Ever). Questo avrebbe saputo da alcuni negozi di telefonia le idee che Apple avrebbe per quanto riguarda le vendite del prossimo iPhone 8. Non si tratterebbe di nulla di strano. Bisogna considerare che è abitudine che le aziende inviino varie informazioni di questo tipo in anticipo ai rivenditori per permettergli di organizzarsi sotto vari aspetti. Prima di tutto per quanto riguarda le campagne pubblicitarie, ma anche per la gestione delle scorte di magazzino.

iPhone 8 verrà presentato il 12 settembre

Da come potete già leggere dal titolo, la data sarebbe il 12 settembre. Il sito francese ne è certo. Non è stata solo questa l’informazione data. Infatti, si sanno già anche le date di inizio preordini e immissione sul mercato. I preordini inizieranno precisamente il 15 settembre. Per quando riguarda invece la disponibilità nei negozi, la data incriminata sarebbe il 22 settembre. Un insieme di giorni che, in linea generale, coincidono con quanto si era ampiamente supposto già parecchi mesi fa. Se le informazioni si rivelassero vero si potrebbe quindi smentire completamente il rumor che vedeva il lancio di iPhone 8 slittato per ritardi nella produzione di alcuni componenti, primo fra tutti il display OLED. Se iPhone 8 uscisse realmente il 22 settembre sarebbe perfettamente in linea con i modelli precedenti.

Non è stato fatto nessun cenno per quanto riguarda gli altri due modelli, iPhone 7S e iPhone 7S Plus, ma si presuppone che le date siano le medesime anche per quanto riguarda questi due dispositivi. Nonostante ciò, ci sentiamo in dovere di dire che dopo l’uscita di questa notizia, il web si è diviso in due. Infatti, c’è anche chi pensa ad una data differente per la presentazione di iPhone 8. Quale sarà quella vincente ?

pareri discordanti sulla data di presentazione

Già a partire dalla settimana scorsa, molti utenti avevano previsto che iPhone 8 si sarebbe mostrato al pubblico in una data che risulterebbe persino più vicina rispetto al 12 settembre. Stiamo parlando del 6 settembre. A sostenere che si tratti di questa data ci sono tutta un’ampia fetta di addetti ai lavori del settore dell’elettronica. Di conseguenza, risulta essere molto difficile scegliere qualcuno a cui credere. Possiamo solo affermare che con ogni probabilità, la supposizione dell’uscita entro la fine del mese di settembre può essere pienamente confermata. Almeno per quanto riguarda tutti i paesi appartenenti alla prima fascia di lancio.

Bisogna tener conto che se la data vincente risultasse essere quella del 6 settembre, Apple dovrebbe iniziare a spedire gli inviti già a partire dai giorni successivi, termine ultimo sarebbe il 31 agosto, una settimana prima dell’evento. Discorso analogo se la data vincente si rivelasse il 12 settembre. In quel caso gli inviti sarebbe spediti al massimo entro la fine della prima settimana di settembre. Personalmente, pensiamo che la seconda data sia più plausibile proprio dal punto di vista delle tempistiche. Qualche giorno in più risulterebbe, infatti, prezioso per Apple che sicuramente vorrà organizzare un evento “perfetto” sotto tutti i punto di vista.

Airpods: i tempi di consegna diminuiscono

iPhone 8 sta arrivando e avrà bisogno di auricolari senza fili. Il jack delle cuffie non sarà reintrodotto e di conseguenza Apple punta a spingere le vendite dei suoi nuovi auricolari Apple Airpods. Tralasciando il costo davvero elevato che sicuramente non risulta adatto a tutte le tasche, il problema primario resta comunque uno. Questi, ancora ad oggi risultano quasi introvabili nei negozi. Non si è mai riusciti a capire il perchè di questa situazione, ma ad un anno dal lancio è ancora così. Pare però che Apple si sia decisa ad aumentare la produzione in vista dell’uscita di iPhone 8.

Da un paio di giorni a questa parte, infatti, si sono ridotti i tempi di consegna se si decide di acquistare gli auricolari presso l’apple store. Fino alla settimana scorsa se si prenotavano le Airpods presso lo store ufficiale potevano volerci fino ad un massimo di sei settimane per vedersi il prodotto tra le mani. Da ora invece il limite massimo si dimezza. ben tre settimane. Sarebbe stato meglio “disponibilità immediata”, ma considerando il prodotto e la sua storia, tre settimane risultano essere un buon compromesso. Le Airpods sono un prodotto davvero top e risultano essere un gadget indispensabile, insieme ad Apple Watch, da affiancare al proprio melafonino. Chissà come staranno vicino al nuovo iPhone 8.

Fonte: Mac4Ever.com