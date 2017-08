iPhone 8: nuovo video mostra alcune unità in test con Touch ID posteriore

Questo 23 agosto 2017 passerà certamente alla storia come la giornata della rivalsa Samsung nel segmento mobile phone della linea Note, ma dall’altra parte della barricata continuano a piovere pungenti indiscrezioni circa un iPhone 8 dal futuro ancora incerto.

Un futuro che stando ad un nuovo video postato online all’interno del social cinese di Weibo lascerebbe ancora aperta la strada ad un’implementazione fisica per il Touch ID iPhone 8, passato ultimamente agli onori della cronaca per il fatto di dover lasciare il passo ai nuovi sistemi biometrici di autenticazione facciali tridimensionali di cui abbiamo discusso in svariate occasioni.

Secondo le indiscrezioni del periodo, di fatto, il Touch ID dovrebbe essere eliminato a favore di nuove e di certo più sofisticate tecnologie di accesso ed identificazione da utilizzarsi ad ampio raggio nel contesto delle nuove funzioni previste con iOS 11 sui nuovi terminali. Il social network cinese, ad ogni modo, pare marciare decisamente controcorrente e propone invece una prova video di alcune unità Apple in test con lettore posto nella zona retrostante della scocca. Sarà vero?

Secondo gli analisti sono da prendersi in analisi le tempistiche di registrazione del video, il quale potrebbe verosimilmente non essere così recente e non fare alcun riferimento a quello che sarà l’iPhone 8 definitivo descritto dai vari render e dai leak del periodo.

Di fatto, nel corso di questi mesi si è indicato un top di gamma dalla forme più svariate e con annesse innovazioni all’ultimo grido che dovranno necessariamente essere confermate dalla società di Cupertino in luogo di un Keynote 2017 da tenersi nel corso del mese di Settembre 2017.

Il video in questione, ad ogni modo, riprende un macchinario speciale in uso dai partner asiatici della compagnia allo scopo di testare le unità. Si tratta di un sistema dotato di un apposito sportello ove è alloggiato lo smartphone in test, per il quale si verifica poi manualmente il corretto funzionamento del Touch ID tramite impronta digitale.

Saranno veramente degli iPhone 8? Chi può dirlo? Comunque sia è curiosa notare la presenza della doppia fotocamera verticale che, come sappiamo, sarà esclusiva prerogativa delle nuove unità. Voi che cosa ne pensate? Spazio a tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.

Scheda Tecnica iPhone 8

Display: Pannello Capacitivo OLED Multi-Touch Edge-to-Edge (per tutte e tre le versioni previste) con tecnologia Super AMOLED Display e diagonali da 4.7, 5.5 e 5.8 pollici con risoluzione d’uscita @2.800×1.242 pixel e cornici ridotte al minimo (bezelless design)

Processore: TSMC A-11 + coprocessore M-11 a 10 nanometri

Memoria RAM: 3-4GB

Memoria ROM: 32/128/256GB senza slot esterno per l’espansione

SIM Card: Nano-SIM

Fotocamera Principale Posteriore: 12+12 Megapixel Dual-Lens con tecnologia di stabilizzazione ottica di immagine (dual-OIS), HDR, sistema di messa a fuoco automatica, registrazione video 4K e fotocamera digitale con funzionalità 3D-ready per la gestione degli ambienti Augmented Reality

Fotocamera Principale Anteriore: 8 Megapixel

Fotocamera Secondaria Anteriore: da utilizzarsi quale sistema di riconoscimento facciale 3D per autenticazione

Sensoristica: Luminosità ambientale, Proximity sensor, scanner biometrico per le impronte digitali su Function Area, accelerometro, giroscopio, bussola, IRIS Scanner, Wireless Charger

Altro: Assenza di pulsanti fisici sul frontale, sistema di impermeabilizzazione IP68 (1.5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti in acqua), assenza jack cuffie analogica da 3.5mm

Batteria: Da definire

Sistema Operativo: iOS 11

Prezzo al lancio: superiore ai €1,000 per la variante top di gamma

