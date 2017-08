iPhone in futuro potrebbe supportare Apple Pencil

Tutto pronto per il lancio di iPhone 8, il dispositivo che segna il decennale di Apple nel mondo degli smartphone. Tanti i dettagli già noti circa questo device ma spuntano interessanti informazioni sui modelli che arriveranno nei prossimi anni.

Il mercato ha imposto a Cupertino alcuni cambi stilistici, si pensi all’ampliamento dello schermo, presto potrebbe arrivare anche il supporto a Apple Pencil.

Apple deposita brevetti che riguardano i prossimi iPhone

Recentemente abbiamo parlato di Galaxy Note 8 e delle nuove funzioni di S Pen, il pennino è caratteristica distintiva dei phablet di casa Samsung, questo elemento potrebbe essere accolto anche da Cupertino nei prossimi anni.

Tramite il pennino di Note 8, gli utenti possono accedere a feature esclusive come Live Message o il traduttore, Apple sta pensando di seguire questa strada, già battuta con i tablet. Due anni fa infatti, Apple Pencil ha fatto la sua comparsa accompagnando iPad Pro e questo potrebbe essere solo l’inizio.

Al momento questo accessorio è esclusiva del tablet top di gamma, ma stando ad alcuni brevetti depositati dall’azienda in questi giorni in futuro potrebbe arrivare anche il supporto per gli smartphone. Non è chiaro se Apple intenda sviluppare queste tecnologia su iPhone 8 o preferisca rinviare il discorso ai prossimi modelli, ma qualcosa bolle in pentola.

L’Apple Pencil per gli smartphone sarebbe più piccola rispetto a quella che conosciamo, ma dovrebbe conservare le caratteristiche del modello attuale, pensiamo ad esempio al riconoscimento dei vari livelli di pressione. Abbiamo ancora dati a disposizione al riguardo, ma a quanto pare Apple sta valutando l’idea e si tratterebbe di una piccola rivoluzione.