KFC: una missione spaziale per portare un sandwich di pollo nello spazio

L’hamburger Zinger di KFC sta dirigendosi verso lo spazio. KFC, infatti, ha annunciato questa settimana di stare costruendo una nave spaziale in grado di portare il succulento ​​panino croccante nel cosmo. La catena di takeaway si riunirà con la compagnia spaziale SpaceFlight per inviare il cibo nella stratosfera in un viaggio di quattro giorni.

“Siamo entusiasti di essere quelli che si stanno spingendo per un ​​viaggio spaziale piccante e croccante fatto di panini di pollo“, ha dichiarato Kevin Hochman, presidente del KFC.

WorldView si contraddistingue per il modo in cui sta “radicalmente ripensando all’accesso allo spazio“. La collaborazione con KFC sarà una parte del suo primo vero test World View Stratollite System. Il CEO di World Wiew ha ammesso che, quando è stato contattato KFC per la prima volta, è stato un po’ per scherzo. Tuttavia, ben presto, si è capito che ci si stava imbarcando in una campagna di marketing piuttosto kitsch. “Ma abbiamo rapidamente capito che questa è stata una grande opportunità per noi e per mostrare pubblicamente la nostra tecnologia Stratollite all’avanguardia ad un grande pubblico, contemporaneamente finanziando una parte significativa dello sviluppo del veicolo“.

Il sistema spaziale Stratollite è stato progettato per portare piccoli payload nella stratosfera della terra per mesi. Il servizio offre Internet, immagini per la Terra, soluzioni a situazioni di disastro e altre applicazioni di mappatura ad un costo simili ad altri lanci di razzi. Funziona utilizzando un grande palloncino che spinge i payload nella stratosfera superiore.

Il team di World View è ovviamente molto entusiasta del volo e ha anche partecipato attivamente sui social media che promuovono il grande evento. Il team prevede di ottenere dati concreti riguardo il design di volo di lunga durata durante la sperimentazione di alcuni nuovi sistemi che hanno già testato in precedenza in laboratorio. “Per esempio, questa è la prima volta che testiamo il nostro sistema di energia solare, il sistema di alimentazione a bordo e rigenerante che permetterà al veicolo Stratollite di volare per mesi senza interruzione. Stiamo anche sviluppando e testando un sistema di downlink video HD in tempo reale“.

L’obiettivo finale di World View è quello di far volare turisti nello spazio fino alla stratosfera, nella capsula Voyager. Questi voli dovrebbero portare le persone a bordo sospese sotto un palloncino gigante.

Dopo l’annuncio, Internet “ha scavato” alcune ottime informazioni sulla lunga storia di KFC e del suo interesse per lo spazio. Tempo fa, si viene a sapere, KFC è stato coinvolto nel progetto Chix in Space, un esperimento spaziale condotto da studenti che mirano a sviluppare embrioni di pollo in microgravità. KFC era responsabile del finanziamento del progetto. Purtroppo, il progetto Chix in Space era a bordo del Challenger che esplose in volo. Ma, più tardi, l’esperimento è stato condotto dal Discovery e dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Il sandwich di pollo Zinger è stato avviato il 21 giugno.