La storia della millenaria mummia mongola che indossa “scarpe Adidas”

Queste immagini mostrano una mummia di 1.000 anni fa. Nulla di particolarmente sensazionale se non fosse che questa mummia, appunto, si trovava sulle montagne mongole e indossava “scarpe Adidas“. La donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, pare sia passata a miglior vita apparentemente indossando stivali rossi e neri con righe distintive.

Inoltre, si riferisce sia stata seppellita con una borsa a tracolla, un pettine e uno specchio – e non meno di quattro cambi di vestiti. Ma, nonostante i suoi averi apparentemente abbienti, gli archeologi pensano che si sia trattata di una donna “ordinaria” della sua epoca, né elitaria né regale.

La donna è stata seppellita con un cavallo e una sella con le staffe in metallo in condizioni così buone che potrebbero essere utilizzate oggi. Gli scienziati credono sia morta pressapoco 1.100 anni fa sui Monti Altai, dopo aver subito una grave ferita alla testa. Ma la causa effettiva è ancora poco chiara.

I resti della donna sono stati conservati così incredibilmente bene che sono stati individuati anche alcune pelli e capelli, avvolti nel feltro. Le scarpe a righe, per le quali è conosciuta, sono state accuratamente pulite dopo un millennio vissuto nella sua camera di sepoltura. L’anno scorso, è stato riferito che gli stivali erano rossi e riportavano tre strisce bianche distinte – un emblema ora sinonimo delle bene note scarpe con marchio Adidas.

Tuttavia, nuove immagini della mummia e delle sue calzature oggi mostrano le strisce di un colore rosso e la comunità scientifica si interroga. Un esperto di moda locale è stato citato per averne un parere e il suo “verdetto” ha chiarito come quelle scarpe siano da considerarsi “eleganti”. “Non importava se li si indossa in un clima freddo“, hanno detto. “Questi dettagli di alta qualità, le strisce rosse e nere brillanti, la lunghezza – li comprerei in poco tempo“.

Galbadrakh Enkhbat, direttore del Centro dei Beni Culturali della Mongolia, ha dichiarato: “Gli stivali di feltro sono lunghi al ginocchio, le suole sono in pelle e il tappeto ha strisce colorate. Grazie a queste strisce, quando la ricerca è stata resa pubblica, queste calzature sono state associate a quelle di Adidas“.

Se considerate in questo senso, sono un interessante oggetto di studio per gli etnografi. E, spostandosi alla mummia in sè, gli esami hanno rivelato che ci sarebbe una ferita alla testa. Ora, pare abbastanza possibile che le tracce di un colpo sulla nuca sia stata la causa della sua morte.

Altri elementi completano il ritratto della donna. Sono stati trovati vari utensili per cucire nella sua tomba. Una borsa, anch’essa di feltro e, al suo interno, il kit di cucito. Si crede fosse di origine turca. Mentre gli scienziati stanno ancora cercando di verificare l’età della sepoltura. Tuttavia, ora si pensa che la mummia risalga al decimo secolo – più recente di quanto originariamente si credeva. L’elevata altitudine e il freddo hanno contribuito al suo ottimo stato di conservazione.