Lenovo annuncia i nuovi Yoga 920, Yoga 720 e Miix 520 | IFA 2017

Assieme al nuovo Motorola Moto X4, Lenovo ha presentato il tanto atteso convertibile di fascia top che porta con sé tantissimi nuove tecnologie: il Lenovo Yoga 920. Una delle funzionalità più interessanti presenti sul nuovo convertibile è il supporto alla Windows Mixed Reality, ossia la tecnologia di riconoscimento vocale che è in grado di funzionare anche a una distanza di 4 metri. Questa però, sarà introdotta nel nuovo aggiornamento Fall Creators Update di Windows 10 a partire dal 17 ottobre.

Presente anche lo sblocco sicuro tramite Windows Hello, il supporto penna opzionale con pennino dotato di 4.096 livelli di pressione e molto altro ancora. Il Lenovo Yoga 920 è il primo dispositivo mosso dai processori Intel Core i7 di ottava generazion, identificati con il nome in codice Coffee Lake.

Lenovo: l’azienda svela tre nuovi convertibili Windows ad IFA!

L’azienda cinese è riuscita a implementare tutta questa nuova tecnologia abbinandola a un nuovo display IPS da 13.9 pollici con risoluzione 4K. Il corpo, realizzato in metallo, presenta un peso di soli 1.37 kg. Come visto su altri dispositivi della serie Yoga, anche qui troviamo un display touch e una cerniera che permette di ruotarlo di 360°.

Il Lenovo Yoga 920 sarà disponibile in edizione limitata Glass con cover in vetro personalizzata e protetta dalla tecnologia Corning Gorilla Glass ad alta resistenza. Annunciata anche la nuova serie Vibes che sarà caratterizzata da prodotti con colori vivaci. Presentata anche una versione dedicata agli amanti di Star Wars: una rivolta ai Ribelli e l’altra all’Impero galattico. Saranno tre le colorazioni disponibili: Bronze, Copper e Platinum.

Lenovo ha annunciato anche una nuova versione dello Yoga 720. Quest’ultima può essere considerata la più portatile e compatta lanciata fino ad ora dal brand cinese. Il nuovo convertibile dispone di un display da 12 pollici, è spesso appena 1.57 cm e pesa solo 1.14 kg. Anche in questo caso, gli utenti potranno abbinare, opzionalmente, il pennino Active Pen.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, il Lenovo Yoga 720 propone un lettore di digitali e l’assistente personale Cortana. Il produttore asiatico, infine, ha svelato il nuovo Yoga Miix 520. Quest’ultimo sarà disponibile nelle colorazioni Iron Gray e Platinum e potrà essere scelto anche in un modello con modem LTE opzionale per aumentare la produttività in movimento. Presente il supporto anche qui a Windows Ink.

(in aggiornamento…)