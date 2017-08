LG OLED TV 2017, sono arrivati i nuovi modelli: specifiche tecniche e prezzo

Il mercato italiano delle soluzioni home entertainment si è arricchito quest’anno delle nuove proposte LG OLED TV identificate con i part number B7V e C7V. Si tratta di codici che identificano nello specifico due nuovi modelli appartenenti alla categoria delle TV top di gamma che seguitano l’avvento degli LG Signature OLED TV W7 top level rilasciate lo scorso mese di Maggio 2017.

Le nuove soluzioni B7V e C7V saranno destinate anche al mercato italiano, che le conoscerà a partire dall’inizio del mese di Settembre 2017 a prezzi consigliati che partono da €2.499. In aggiunta, per alcuni fortunati clienti sarà possibile anche ricevere gratuitamente uno degli esclusivi smartphone LG Q6, presi in esame nel corso della settimana nella sfera degli ultimi rivoluzionari medio gamma della compagnia.

Ma quali sono gli aspetti che caratterizzano le nuove proposte per l’intrattenimento domestico del produttore sudcoreano? In primo luogo si parla di un fattore di luminosità generale maggiorato del 25% rispetto alla generazione precedente del 2016 che, inoltre, non poteva di certo contare sul nuovo livello d’implementazione conferito nei riguardi della compatibilità estesa a tutti i formati HDR, così come previsto invece per questi nuovi modelli.

Di fatto, le major society del settore Cinema&Entertainment hanno optato per il Dolby Vision quale standard di trasmissione per i loro contenuti cinematografici. Con le nuove TV LG 2017 in tecnologia OLED avremo quindi la garanzia di un supporto ad ampio raggio per l’HDR, che coinvolge non soltanto il Dolby VIsion ma anche HDR10 ed HLG per le trasmissioni in diretta televisiva anche alla massima risoluzione prevista con il formato 4K.

Entriamo adesso nel dettaglio tecnico dei nuovi modelli prendendone in esame non soltanto i prezzi di listino ma anche le caratteristiche tecniche che fanno valere le potenzialità elaborative e qualitative attraverso l’utilizzo della piattaforma smart TV aggiornata alla release webOS 3.5 ed al nuovo telecomando interattivo fornito in dotazione con le nuove soluzioni .

LG OLED TV C7V

La variante C7V OLED TV rispecchia le sembianze di un componente realizzato secondo uno standard di design definito come “Picture on Metal” caratterizzato da una cornice frameless e da un profilo bordato in metallo che conferisce un aspetto sobrio e di certo Premium al componente. In Italia verrà concessa al pubblico ad un prezzo di listino consigliato di €3.999 nella variante con diagonale da 65 pollici, mentre si scende alla soglia base dei €2.499 per la versione più compatta da 55 pollici.

LG OLED TV B7V

Il sistema LG TV OLED B7V conta invece su un design minimale del tutto simile al predecessore, dal quale si distingue soltanto per l’adozione di un processo costruttivo che tiene conto di un design definito come “Picture on Glass” realizzato con una lastra di sottilissimo e resistentissimo vetro. Rispetto ai modelli precedentemente esaminati non vi sono cambiamenti rilevanti sotto il profilo del prezzo di listino, in luogo di un costo totale che ammonta ancora una volta a €2.499 per la versione da 55 pollici ed a €3.499 per la 65 pollici.

Ambedue le soluzioni LG TV 55 pollici sono direttamente coinvolte all’interno dell’operazione a premi che mette in palio uno degli ultimi ed esclusivi smartphone Android LG Q6. Tutti i termini della nuova iniziativa sono esaustivamente descritti all’interno della pagina ufficiale dell’iniziativa.

All’appello manca ancora uno dei protagonisti fondamentali del nuovo segmento TV LG del 2017, ovvero sia la versione top-end E7V che vedrà la luce soltanto nel corso dei mesi a venire. Voi che cosa ne pensate di queste nuove proposte? Spazio a tutti i vostri commenti ed a tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.

