LG V30: tutto quello che sappiamo a pochi giorni dalla presentazione

Ormai sappiamo per certo che il nuovo LG V30 sarà presentato ufficialmente da LG il 31 agosto, in occasione dell’inizio dell’IFA 2017 di Berlino. Si tratta del prossimo top di gamma del produttore sudcoreano che porterà con sé delle caratteristiche davvero interessanti. Nelle ultime settimane, il nuovo V30 ha creato attorno a sé un importante hype. Sono trapelati, infatti, un sacco di rumor e indiscrezioni in rete.

In questo articolo, faremo il punto della situazione parlando delle caratteristiche conosciute fino ad ora del nuovo smartphone LG. Grazie alle varie indiscrezioni emerse sul web, possiamo stilare una scheda tecnica completa del nuovo LG V30 poiché comparso diverse volte nei vari database delle suite di benchmark, tra cui GeekBench e GFXBench.

LG V30: facciamo un po’ di chiarezza su caratteristiche e specifiche del prossimo flagship di LG

Come potrete vedere dalle sue specifiche tecniche, il V30 sarà un flagship a 360° e sarà immesso sul mercato per fronteggiare gli altri smartphone della sua categoria. Secondo gli ultimi rumor, l’LG V30 sarà dotato di un display da 6 pollici con tecnologia Plastic-OLED. Il pannello frontale sarà protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 mentre la densità di pixel dovrebbe essere di 537 PPI.

Dato che lo schermo avrà un rapporto prospettico di 18:9, proprio come l’attuale G6, ci sarà una risoluzione QHD+ 2880 x 1440 pixel. Trattasi di un top di gamma, il V30 sarà mosso da un chipset Snapdragon 835 di Qualcomm. Parliamo di un SoC composto da quattro core Kryo da 2.45 GHz + altri quattro da 1.9 GHz. Al chipset si affiancheranno la GPU Adreno 540 e 4/6 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda lo storage interno, l’LG V30 dovrebbe essere commercializzato in due tagli di memoria da 64 e 128 GB, espandibili entrambi tramite micro SD. Sulla parte posteriore del nuovo smartphone LG troveremo sicuramente una doppia fotocamera posteriore. Il primo sensore dovrebbe essere un teleobiettivo da 13 mega-pixel con stabilizzazione ottica dell’immagine OIS e apertura focale f/1.6. Il secondo, invece, dovrebbe essere sempre da 13 mega-pixel ma di tipo grandangolare e con apertura focale f/2.2.

Riceverà sicuramente l’upgrade al nuovo Android 8.0 Oreo

Sempre sulla parte posteriore ci sarà un flash LED dual-tone e un autofocus a laser. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, troveremo una lente da 8 mega-pixel. Il comparto delle connettività dovrebbero includere Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac dual band, GPS, A-GPS e Glonass. All’interno della scocca, dalle presunte dimensioni di 151.4 × 75.2 × 7.4 mm, dovremmo trovare una batteria da 4000 mAh.

Il sistema operativo, infine, sarà Android 7.1.1 Nougat personalizzato con l’interfaccia LG UX 6.0+. Ovviamente, l’LG V30 sarà aggiornato ad Android 8.0 Oreo. Anche se non sono le specifiche tecniche ufficiali, ci sentiamo comunque di confermarvi che questa sarà la scheda tecnica del nuovo flagship targato LG. La grande novità del nuovo modello sarà l’eliminazione del second display frontale che verrà sostituito da una barra fluttuante chiamata Floating Bar.

Diverse immagini dal vivo del V30, emerse in rete, hanno, infatti, confermato l’eliminazione del display secondario in favore di cornici più ridotte e di un design leggermente più arrotondato rispetto a quello adottato sul G6. Per quanto riguarda i materiali, il nuovo telefono dovrebbe essere realizzato con un mix tra vetro sulla parte anteriore e sulla back-cover e alluminio per il frame laterale.

Il V30 sarà il primo smartphone della serie V ad essere venduto ufficialmente in Italia!

Sulla parte posteriore ci sarà una curvatura su entrambi i lati che permetterà all’LG V30 di essere impugnato con maggiore facilità. Sempre sul retro dello smartphone dovrebbe trovare posto il lettore di impronte digitali, anche se dovremmo trovare anche la tecnologia di riconoscimento facciale. A differenza dei predecessori V10 e V20, questa volta LG commercializzerà il nuovo LG V30 a livello globale, Europa inclusa.

La presentazione ufficiale si terrà il 31 agosto e, con molta probabilità, arriverà sul mercato poche settimane dopo, probabilmente verso la metà di settembre. Prendendo in considerazione la sua fascia di appartenenza, il nuovo smartphone dovrebbe essere venduto a circa 699 euro per la versione 4/64 GB.

Tuttavia, come visto con il G6, che ormai viene proposto ad un prezzo davvero irrisorio (inferiore ai 400 euro), anche il V30 potrebbe calare drasticamente di prezzo dopo un paio di mesi dalla sua commercializzazione sul mercato.