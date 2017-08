LG V30: in arrivo anche in versione Plus con scheda tecnica potenziata

A fine agosto LG svelare il suo nuovo top di gamma LG V30 che rappresenterà un netto upgrade rispetto all’attuale LG G6. Secondo alcuni rumors emersi nelle ultime ore, LG potrebbe presentare il prossimo 31 di agosto a Berlino ben due top di gamma. Oltre al già preventivato LG V30, infatti, la casa coreana potrebbe avere in serbo anche un nuovo LG V30 Plus.

Per il momento le informazioni sul nuovo LG V30 Plus sono ancora limitate. Stando alle prime indiscrezioni, la versione Plus del nuovo top di gamma di casa LG potrebbe caratterizzarsi per la presenza di una memoria interna maggiore (128 GB contro i 64 GB del modello base), del supporto alla ricarica wireless e di un DAC audio in grado di offrire prestazioni “sonore” migliori.

Da valutare, inoltre, la possibilità che il nuovo LG V30 Plus si presenti sul mercato con un display leggermente più grande rispetto al display OLED Full Vision (con rapporto tra le dimensioni di 18:9) da 6 pollici che troveremo tra le specifiche tecniche del nuovo LG V30. Per ora non vi sono indicazioni in tal senso ma ulteriori dettagli sulla variante Plus potrebbero emergere già nei prossimi giorni.

Le differenze tra LG V30 e LG V30 Plus si fermano qui. Entrambi gli smartphone, infatti, potranno contare sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 835 affiancato da 6 GB di memoria RAM e da un sistema di doppia camera posteriore che integrerà un sensore con apertura f1.6 già confermato in via ufficiale da LG alcuni giorni fa.

A completare la scheda tecnica del nuovo, o dei nuovi, top di gamma di casa LG ci sarà una batteria da 3.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida, e la certificazione IP68 che garantisce impermeabilità ad acqua e polvere. Per quanto riguarda il comparto software, invece, possibile la presenza del nuovo Android O anche se non si può escludere che lo smartphone arrivi sul mercato con Nougat per poi ricevere un update in un secondo momento.

I nuovi top di gamma di LG dovrebbero arrivare sul mercato con un prezzo di listino compreso tra 700 e 875 dollari. Da valutare ancora i prezzi in Euro. Continuate a seguirci anche nel corso dei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti sul nuovo LG V30 che sarà presentato, ufficialmente, il 31 di agosto.

Fonte