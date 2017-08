LG V30 si mostra in una prima immagine, specifiche tecniche confermate

A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale, programmata per il prossimo 31 di agosto a margine dell’apertura dell’IFA di Berlino, il nuovo LG V30 si mostra in una prima immagine “ufficiale” diffusa in rete dal noto insider Evleaks dopo aver fatto una breve comparsa, alcuni giorni fa, in un video promozionale di LG.

L’immagine in questione, riportata qui di seguito, conferma in modo praticamente definitivo quale sarà il design del nuovo LG V30, il vero top di gamma della casa coreana per questo 2017 che, a differenza dei suoi predecessori, arriverà anche in Europa ed in Italia.

Il nuovo LG V30 potrà contare sul display Full Vision da 18:9 introdotto per la prima volta alcuni mesi fa da LG G6 e riproposto di recente sul mid-range LG Q6. Nella parte posteriore, invece, confermate le due fotocamera posteriori che, a differenza di quanto avviene sul già citato G6, non saranno più separati dal flash LED, spostato ora di lato. Confermato anche il sensore di impronte digitali posteriore.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo LG V30 potrà contare su di un display Full Vision flat con tecnologia OLED da 6 pollici di diagonale e risoluzione QHD+. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 835, un netto upgrade rispetto allo Snapdragon 821 di LG G6, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, espandibili tramite microSD.

Lo smartphone presenterà un comparto fotografico di assoluto livello con la doppia camera posteriore costituita da un sensore con ottica f1.6, una novità assoluta per il mondo di telefonia mobile, ed un secondo sensore con ottica grandangolare, una caratteristica oramai tipica di tutti i top di gamma LG. Il nuovo LG V30 avrà Android Nougat 7.1.1 con un futuro aggiornamento ad Android O.

Maggiori dettagli sul prezzo di vendita e sulla data di uscita, probabilmente programmata per fine settembre, arriveranno il prossimo 31 di agosto in occasione della presentazione ufficiale dello smartphone.

Fonte