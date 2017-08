LINE-X: lo spray che rende indistruttibile qualsiasi cosa

in

Lo spray è una fantastica creazione chimica che si lega a quasi tutto il materiale e a qualsiasi tipo, aggiungendo un altro livello di protezione e durezza. Il rivestimento è classificato come sicuro per l’uso in contenitori di acqua potabile e molte altre applicazioni.

Il rivestimento è sottile, ma fornisce uno schermo impeccabile, praticamente impenetrabile. Realizzare un rivestimento sottile di una variante di LINE-X è sufficiente per consentire una certa flessione di una parete pur mantenendo la sua forza.

Il rivestimento può sopportare resistenze di trazione molto forti. E, inoltre, è in grado di operare a a tenuta stagna, resistere all’abrasione e all’urto e, perfino, al fuoco. Durante una prova, l’azienda ha dimostrato che il proprio prodotto può facilmente superare le coperture in acciaio inox e in fibra di carbonio.

Lo scopo iniziale di Line-X

Line-X è una delle diverse marche di vernici spray a lunga durata sul mercato. È commercializzato principalmente per l’uso sulle coperture dei camion, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa si possa pensare che esso davvero sia necessario. Applicazioni notevoli per il suo utilizzo possono essere i gilet antiproiettile, ponti, barche e perfino il Pentagono . La sua straordinaria resistenza alla trazione consente di assorbire energia cinetica da frammenti di pallottole a shrapnel esplosivo.

I rivestimenti spray possono essere applicati a varie superfici, dal “metallo alla fibra di vetro, dal calcestruzzo alla plastica o legno“, chiarisce Line-X. Questo rivestimento è in grado di assorbire l’impatto e resistere ai danni pur rimanendo flessibile e forte. Tutto questo è abbastanza sorprendente se si pensa che, originariamente, era destinato a proteggere la parte posteriore dei camioncini.

Il produttore descrive i propri prodotti come “rivestimenti elastomerici spruzzati specializzati e ad alte prestazioni progettati per la massima durata e potenziale di applicazione senza limiti. Poiché i rivestimenti protettivi LINE-X costituiscono legami permanenti a livello molecolare, hanno eccellenti adesioni ad un’ampia varietà di superfici”.

Il costo di LINE-X dovrebbe variare tra i 400 e i 800 dollari. I prezzi più alti dovrebbero includere extra, come la corrispondenza dei colori o la protezione UV.