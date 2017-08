Marte: il rover Curiosity scatta le immagini delle nuvole del pianeta rosso

Il mese scorso, il rover Curiosity della NASA ha catturato alcune delle immagini più belle ed enigmatiche delle nuvole marziane che abbiamo mai visto finora. Seppur rare, queste nuvole cirro come si formano attornino alla Terra sono una scoperta nel passato lontano del pianeta rosso.

Il 17 luglio, Curiosity ha puntato verso l’alto il suo NavCam nel cielo marziano e ha scattato otto fotografie di queste nuvole, mentre si muovevano in alto nel cielo. Il rover ha poi abbassato la sua fotocamera ed ha scattato altre otto immagini di nubi di cristallo di ghiaccio che si muovevano lungo l’orizzonte meridionale, con un paio di colline visibili in primo piano. Un terzo set di foto, riprese più tardi lo stesso giorno, non ha però evidenziato la presenza di nuvole.

Le nuvole sono “quelle più chiaramente visibili finora” dal rover Curiosity, afferma la NASA, e sono state scattate circa cinque gradi a sud dell’equatore marziano. Charissa Campbell, membro del team dello Science Curiosity dell’Università di York di Toronto, ha migliorato le sequenze di immagini per sottolineare i cambiamenti frame-to-frame.

“È probabile che le nuvole siano composte da cristalli di ghiaccio d’acqua che si condensano su grani di polvere dove è freddo nell’atmosfera”, ha spiegato John Moores, anche lui parte del team di York, in una dichiarazione. “I wisp sono creati quando questi cristalli cadono e si evaporano nei modelli noti come ‘striature di caduta’ o ‘code di mare’. Mentre il rover non ha modo di accertare l’altitudine di queste nuvole, sulla Terra queste si formano ad alta quota”.

Nuvole come queste sono rare su Marte oggi. Ma miliardi di anni fa, il clima marziano era probabilmente abbastanza caldo da permettere un notevole flusso di liquidi sulla superficie, per lunghi periodi di tempo. Lo scorso anno, i ricercatori dell’Istituto Carl Sagan hanno proposto che le nubi cirro potessero avere fornito l’isolamento necessario per l’acqua liquida per fluire sulla superficie dell’antico Marte circa 3,2 miliardi di anni fa, suggerendo che avrebbero potuto essere una delle caratteristiche importanti del Pianeta Rosso. I loro modelli hanno proposto che, nelle giuste circostanze, le nuvole nell’atmosfera precoce del pianeta marziano potrebbero firmarsi circa quattro o cinque volte più di quanto non succede sulla Terra.

Ma i giorni sono lunghi e Marte è ora un deserto frigido. Ma, almeno, abbiamo Curiosity sulla scena per ricordarci quali condizioni potrebbero essere necessarie e come lo erano tempo fa.