Microsoft Surface: Consumer Reports ne sconsiglia vivamente l’acquisto

Gli analisti esperti di Consumer Reports, ricordati ad inizio anno per l’intervento in merito all’analisi dettagliata sui consumi dei MacBook Pro 2016, si sono espressi a sfavore dell’acquisto dei device Microsoft della gamma Surface, considerati un vero e proprio focolaio di problemi tecnici.

Secondo quanto riferito dalle stime condotte internamente, di fatto, il tasso di failure delle unità PC Microsoft si aggirerebbero intorno al 25% in un lasso di tempo complessivo di due anni. Ed è subito bufera.

Di fatto, si tratta di una stima di molto superiore a quella registrata con qualsiasi altro prodotto hi-tech ad oggi in commercio. Un fatto che pone in evidenza la totale mancanza di affidabilità in una linea di prodotti che certamente non passa inosservata in quanto a listino prezzi. I modelli incriminati, nello specifico, sono stati quelli rilasciati tra il 2014 ed il primo periodo di questo 2017.

Tra i problemi più frequenti evidenziati dai consumatori vi sarebbero quelli relativi a freeze inaspettati, blocchi del sistema tattile a schermo e riavvii random. Proprio a causa dei numerosi problemi posti in evidenza da questa nuova analisi, gli esperti si sono trovati costretti a sconsigliare l’acquisto dei vecchi Microsoft Surface ma anche dei nuovi Microsoft Surface Pro.

Ovviamente, come ci si sarebbe potuto aspettare, la società chiamata in causa non ha preso di buon occhio la vicenda ed ha affermato anzi che il tasso di rientro per guasti è stato decisamente sovrastimato dagli esperti, in considerazione del fatto che il 25% non rispecchierebbe la realtà dei fatti.

Ad ogni modo, Consumer Reports è estremamente convinta della sua analisi che, ricordiamolo, non è basata sulle valutazioni di un sistema instabile dal punto di vista della gestione software ma proprio dal punto di vista tecnico. È chiaro quindi che le relative problematiche non sono facilmente risolvibili con un intervento diretto ma derivano da difetti congeniti che richiedono comunque una certa assistenza specialistica.

I Surface subiscono quindi un duro colpo, considerando anche la natura stessa dei dispositivi che si rivolgono prettamente al professionista ed a tutti quelli che li operano nell’ambito lavorativo e di business.

