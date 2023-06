Windows 10: Microsoft aggiorna il Windows Store con nuova funzionalità

Windows 10 si è appena portato all’implementazione del tanto atteso Creators Update che, come noto, è passato per il canale manuale di installazione tramite Update Assistant a partire dalla giornata di ieri. Parallelamente al rilascio ed allo sviluppo ancora in corso dei nuovi update, Microsoft Corporation ha disposto un restyling grafico e funzionale per lo store delle applicazioni Windows, introducendo una serie di interessanti novità di rilievo.

Nello specifico, Microsoft ha rilasciato un nuovo update agli Insider del Fast Ring nel corso di queste ore. Il nuovo aggiornamento conta ora su una nuova barra di avanzamento per i download nella sezione “Download e aggiornamenti“. La nuova progressive-bar, inoltre, riporta ora anche la velocità di scaricamento.

Oltre a queste minuziose rivisitazioni del design dell’interfaccia grafica, lo sviluppatore ha previsto un doppio sistema di notifica interattiva. Nel momento in cui si installa una nuova app o ne viene disposto l’aggiornamento, appariranno a schermo due nuovi pulsanti sulla notifica che permetteranno di avviare l’installazione rapida o l’inserimento diretto nel menu di avvio del sistema operativo.

Inoltre, il nuovo update Windows 10 per lo store introduce la condivisione semplificata delle applicazioni. Mentre in precedenza l’icona di condivisione nella lista delle app risultava appena percettibile, ora viene portata a vista accanto al pulsante per installare il software.

Il nuovo aggiornamento Windows 10 Store è già in corso di rilascio per tutti gli utenti Insider, che saranno in grado di contare, quindi, sulle migliorie portate avanti dalla revisione 11703.1000.156.0 del prodotto. Con ogni probabilità del caso, il nuovo aggiornamento allo Store troverà posto anche nel pacchetto di installazione previsto con il Creators Update il prossimo 11 Aprile 2017, tramite il canale ufficiale pubblico di distribuzione Windows Update.

Ad ogni modo, è sempre possibile forzare l’aggiornamento portandosi direttamente alla sezione Download e aggiornamenti” del Windows Store e, da qui, lanciare una ricerca manuale. Da evidenziare, tra l’altro, che un nuovo update allo Store concesso in uso a tutti gli utenti non Insider consente l’installazione delle app su console Microsoft XBox One direttamente da PC, nel rispetto della nuova filosofia dell’ecosistema universale.

Avete già installato il Windows 10 Creators Update? Vi piace o avete riscontrato qualche problema? Spazio ai commenti.

