L’anno che ormai sta giungendo al termine è stato un anno davvero magico per Xbox con il suo Game Pass, un catalogo sempre più ricco di titoli dei giochi gratis. Il successo del servizio di gaming on demand è stato davvero pregevole, anche se per il prossimo anno stanno per arrivare delle interessanti sorprese.

Dopo aver visto i diversi titoli presenti sulla lista, ora un nuovo titolo si sta per unire al grande catalogo già pieno nel 2023. Replaced è stato annunciato per Xbox Series X | S, Xbox One e PC nel 2021 e doveva unirsi a Game Pass al momento del lancio. Tuttavia, a causa della guerra in Ucraina, Sad Cat Studios ha dovuto posticipare la sostituzione.

Xbox: in arrivo Replaced su Game Pass

Questa volta, però, l’esperienza digitale in oggetto promette di regalare agli utenti un viaggio alquanto particolare nel suo genere, la cui ambientazione retro-futuristica nell’America degli anni ’80 saprà conquistare diversi giocatori. Il gioco sembra fondere elementi platform e action RPG, con un sistema di combattimento piuttosto sviluppato e profondo. Ambientato nella città di Phoenix City, Replaced mette in scena una storia oscura con toni cyberpunk o quasi. Caratteristico del gameplay è anche il sistema di combattimento in stile “free-flow combat“, che promette scontri piuttosto impegnativi e spettacolari.

L’elemento chiave dell’esperienza sarà una narrazione complessa e dagli stilemi della distopia, richiamando i giocatori a vestire i panni di un’intelligenza artificiale chiamata R.E.A.C.H. Tra pixel art e sezioni videoludiche dalla componente action e a piattaforme, questo nuovo mondo dall’aspetto cyberpunk aspetta solo di essere scoperto da tutti. Per il momento non si conosce l’esatta data d’uscita di Replaced, seppure si sappia che sarà disponibile a tutti nel corso del 2023. Il titolo, inoltre, uscirà in esclusiva temporale sulle console Xbox e su PC.

Foto di Olya Adamovich da Pixabay