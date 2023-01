Microsoft ha recentemente presentato un nuovo sistema di intelligenza artificiale in grado di replicare perfettamente una voce umana. La tecnologia, nota come “Valle”, utilizza una tecnica chiamata sintesi vocale sincrona per generare una replica perfetta della voce di un individuo, utilizzando solo pochi secondi di registrazione audio come input.

La tecnologia è stata presentata come una possibile soluzione per una serie di problemi, tra cui la creazione di assistenti virtuali personalizzati, la generazione di narrazioni per video e la creazione di messaggi vocali personalizzati. Inoltre, Microsoft sostiene che il sistema potrebbe essere utilizzato per la creazione di messaggi vocali per la pubblicità, la formazione aziendale e l’educazione a distanza.

Tuttavia, la tecnologia presenta anche alcune preoccupazioni. In primo luogo, c’è la preoccupazione che la tecnologia possa essere utilizzata per creare messaggi vocali falsi, che possono diffondere informazioni errate o ingannare le persone. In secondo luogo, c’è la preoccupazione per la privacy, poiché il sistema richiede l’utilizzo di registrazioni vocali della persona da replicare.

Per questo motivo, Microsoft ha dichiarato di avere in atto misure di sicurezza per garantire che la tecnologia venga utilizzata in modo etico e responsabile, limitando l’accesso ai dati solo a coloro che hanno il permesso per farlo. Inoltre, Microsoft sta lavorando con esperti di etica per sviluppare linee guida per l’utilizzo della tecnologia e assicurarsi che vengano rispettati i diritti dei singoli e la loro privacy.