Motorola Moto X4 ufficiale: dual camera e Amazon Alexa a 399 euro

Lenovo ha svelato ufficialmente il tanto chiacchierato Moto X4 sotto il marchio Motorola. Si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia alta del mercato che riuscirà sicuramente a garantire un’esperienza d’uso di alta qualità senza spendere troppo denaro, che di solito ci vuole per acquistare un vero e proprio flagship.

La prima vera novità nella serie X è il lancio sul mercato di un solo prodotto, ossia il Motorola Moto X4. Una delle caratteristiche portanti del nuovo top di gamma di Lenovo è la doppia fotocamera posteriore. Troviamo, infatti, un doppio sensore da 12 + 8 mega-pixel con tecnologia Dual Pixel Autofocus e una nuova feature implementata livello software chiamata Landmark Detection. Quest’ultima, però, sarà implementata successivamente attraverso un aggiornamento software.

Motorola Moto X4: svelato il nuovo flagship Android della serie X!

Landmark Detection permetterà all’utente di realizzare scatti particolarmente elaboratim effettuare una scansione dei biglietti da visita o creare selfie animati. La fotocamera frontale, invece, integra un sensore da 16 mega-pixel con una speciale modalità notturna che va ad incrementare la qualità dello scatto riducendo il numero di mega-pixel portandoli a 4.

Presente anche la nuova funzione Panoramic Selfie che consente di catturare selfie con parti di sfondo più ampie. Il nuovo Motorola Moto X4 è alimentato da una batteria integrata da 3000 mAh mentre l’intero design è certificato IP68 per resistere ad acqua e polvere, insomma in linea con gli altri flagship.

Sulla parte frontale del nuovo Moto X di quarta generazione troviamo un display con tecnologia AMOLED da 5.2 pollici di diagonale con risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel e 424 PPI. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, lo schermo occupa il 68,46% della zona frontale.

All’interno della scocca in vetro è presente un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 630 con frequenza di clock massima a 2.2 GHz. Si tratta di un processore caratterizzato da 8 core Cortex A53 a 64 bit e prodotto tramite un processo produttivo a 14 nm. Presenti anche la GPU Adreno 508, 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno, espandibile tramite micro SD fino a 256 GB.

Lo smartphone è in grado di connettersi a 4 device Bluetooth in contemporanea!

Per quanto riguarda la costruzione, Lenovo ha rivelato che il nuovo dispositivo propone un frame in alluminio e le parti, anteriore e posteriore, in vetro Corning Gorilla Glass (purtroppo di generazione sconosciuta). Fra le caratteristiche più interessanti proposte dal nuovo Moto X4 vi è la possibilità di connettere fino a 4 dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Lenovo ha voluto stipulare una partnership con Amazon integrando l’assistente virtuale personale Alexa. Presente anche una nuova app chiamata Moto Key la quale consente di accedere ai siti web da PC o smartphone con un semplice tocco senza inserire la password. Non manca la presenza del sistema operativo Android 7.1 Nougat pre-installato e di un lettore di impronte digitali posto sotto al pulsante Home capacitivo.

Il Motorola Moto X4 sarà disponibilità a partire dalla fine del prossimo mese ad un prezzo consigliato di 399 euro con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna. Le colorazioni disponibili saranno soltanto due: Sterling Blue e Super Black.

