L’auto sportiva elettrica Tesla Roadster è servita come “dummy payload” per il volo di prova missilistica del Falcon Heavy SpaceX. Come noto, nel febbraio 2018. Starman è un manichino vestito con una tuta spaziale, che occupa il posto di guida. L’auto era abituata a quella di Elon Musk, l’aveva usata per andare al lavoro. Ed ora è diventata l’unica auto di serie che aleggia nello spazio.

Ma ora tutti si chiedono: che fine ha fatto questo Starman?

Dove si trova Starman ora

Al momento della stesura dell’articolo, Starman si trova a 220 milioni di miglia dalla Terra. A rivelarlo theskylive.com. L’auto è a 140 milioni di miglia dal Sole, e viaggia alla velocità di 3.864 miglia orarie. L’auto ha superato la sua garanzia di 36.000 miglia – 13.270 volte, infatti – mentre ruota intorno al sole.

Supponendo che la batteria funzioni ancora, Starman ha ascoltato David Bowie per un anno intero. Space Oddity ha suonato 100.190 volte dal lancio in un orecchio e Life On Mars ha suonato 135.002 volte nell’altro orecchio. Insomma, la colonna sonora di questa missione è la meravigliosa musica di David Bowie.

Un’orbita completa intorno al sole è impostata per 557 giorni, che dovrebbero durare milioni di anni prima di approdare sulla Terra o su Venere.

Starman si schianterà sulla Terra? Le probabilità

Le stime su un periodo di tre milioni di anni hanno rilevato una probabilità che il Roadster entri in collisione con la Terra a circa il 6% o con Venere per il 2,5 per cento.

Queste probabilità di collisione sono simili a quelle di altri oggetti vicini alla Terra. Gli studiosi hanno anche mostrato che Starman dovrebbe fare il suo volo ravvicinato più vicino alla Terra nel 2091. Quando arriverà a poche centinaia di migliaia di miglia dal pianeta.

Starman è ora ben al di fuori del campo magnetico terrestre. Quindi Starman e il suo Roadster vengono lentamente spazzati via dai venti e dalle radiazioni solari. E non bisogna preoccuparsi di collisioni con detriti spaziali.