WMF2020: dal Mainstage alla piattaforma ibrida.io, tutto quel che c’è da sapere sull’evento dedicato all’innovazione

Tutto pronto per l’edizione 2020 del Web Marketing Festival in programma dal 19 al 21 novembre. Guidati dal motto “We Make Future”, l’evento ci accoglierà quest’anno sulla piattaforma ibrida.io, grazie alla quale potremo assistere alle trasmissioni televisive del Mainstage in diretta dalla base del Palacongressi di Rimini.

Come sempre, ci sarà l’imbarazzo della scelta sui temi da seguire, legati dal sottile filo conduttore del digitale: attualità, cultura, ricerca, legalità, diritti umani, economia si intrecceranno con tecnologia, space economy, robotica, intelligenza artificiale. Attesi come sempre anche diversi ospiti che si alterneranno ai momenti di formazione. Questi si snoderanno in oltre 60 sale formative e 157 ore di live, di cui 16 solamente sul Mainstage.

“Il momento più delicato della nostra storia recente sta rivelando al mondo intero l’importanza dei pilastri su cui costruire la società del presente e del futuro”, afferma Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e Ideatore del WMF. “Con questa nuova tre giorni, ancora una volta e per l’ottavo anno, riuniremo istituzioni, le comunità internazionali di innovatori e i cittadini che ogni giorno si adoperano per contribuire all’evoluzione e al rafforzamento di questi stessi pilastri fondamentali per lo sviluppo e il miglioramento della realtà in cui viviamo: la ricerca, l’istruzione, la sanità, la cultura, il digitale, la robotica, l’intelligenza artificiale. La convergenza di questi temi, uniti a doppio filo sotto il segno dell’innovazione digitale e sociale, si riflette con forza sull’agenda e sulla mission del WMF, un acceleratore di innovazione e uno strumento di riflessione, analisi, confronto al servizio della società. Nell’epoca in cui si parla di Repubblica Digitale, abbiamo scoperto che in realtà sarebbe il caso di adoperarsi in modo coordinato per costruire una Repubblica Funzionante. Speriamo che il nostro lavoro possa essere utile anche in questa direzione”.

Ospiti e momenti da non perdere

Progettato come uno studio televisivo, l’evento del WMF 2020 accoglierà grandi nomi e firme del giornalismo. Si alterneranno, infatti, rappresentanti delle istituzioni – il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano; la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi, Laura Moro del MiBACT, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella; l’Assessore a Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano, Roberta Cocco –, l’attore Alessandro Borghi, tra le altre cose interprete di Stefano Cucchi nel film “Sulla mia pelle”, giornalisti come Andrea Scanzi, il Presidente RAI Marcello Foa, e Federica Angeli di Repubblica, oppure ancora l’infettivologo Matteo Bassetti.

L’attualità si alternerà anche alle riflessioni su temi delicati come quello della sanità – mai come oggi sempre più attuale – prendendo in esame da vicino la situazione della Calabria anche grazie alla partecipazione di Domenico Lucano, dei diritti umani, della mafia e della legalità assieme ai coniugi Regeni, al politico e saggista Giuseppe Civati, all’attivista Siyabulela Mandela, a Luisa Impastato, Lirio Abbate e Floriana Bulfon. Questi e molti altri, perciò, gli ospiti che si susseguiranno sul Mainstage secondo un format a tutti gli effetti televisivo.

Conduttore della tre giorni sarà, come di consueto, Cosmano Lombardo, affiancato il 19 novembre da Diletta Leotta e il giorno seguente da Giorgia Rossi.

Spazio alla lettura e alle startup

Il WMF 2020 non dimentica le nuove pubblicazioni e darà loro visibilità grazie ad una fiera del libro che ospiterà la presentazione di 27 nuovi titoli all’interno della sala Book Presentation, a cui si aggiungeranno le librerie presenti in Area Expo.

In programma durante la prima giornata – il 19 novembre – la diretta live della finale della Startup Competition, giunta all’8a edizione, corredata da ben 40 pitch nella Sala Startup. Come ogni anno, dunque, si conferma la grande attenzione alle startup italiane emergenti, visto l’enorme successo degli scorsi anni che hanno visto trionfare TOMMI, Friendz, JustKnock, FitPrime, Mygrants e PatchAI.

L’agenda del WMF di novembre è consultabile sul sito del Festival, dove sono pubblicate anche la lista degli speaker, delle iniziative e tutte le informazioni su quello che sarà il più grande Festival ibrido sull’Innovazione.