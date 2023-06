Il Rapporto Annuale Della Bitcoin Association Anno 2 Evidenzia i Grandi Passi Di Bitcoin SV Nel Mezzo Dello Sconvolgimento Globale Del 2020

Gli ultimi 12 mesi sono stati i più impegnativi per Bitcoin SV. In concomitanza con un anno di significativi sconvolgimenti economici e sociali in tutto il mondo, le sfide della pandemia hanno in molti modi contribuito ad accelerare il viaggio verso la tecnologia blockchain, con Bitcoin SV che continua a guidare la carica come blockchain aziendale di scelta.

Bitcoin Association ha pubblicato il suo rapporto annuale Anno 2 (2020), esaminando i progressi di Bitcoin SV durante questi anni più impegnativi. Il presidente fondatore dell’associazione Bitcoin Jimmy Nguyen ha affermato che sia l’organizzazione che l’ecosistema BSV nel suo insieme hanno fatto passi da gigante durante quel periodo.

“Come organizzazione, Bitcoin Association ha fatto passi da gigante dopo la transizione alla sua nuova struttura no-profit svizzera, aggiungendo talenti di prima classe in diversi dipartimenti chiave, oltre a stabilire importanti strutture e piattaforme per la crescita futura nell’istruzione, nella politica, nei media e spazi per sviluppatori.

Nel 2020, abbiamo anche assistito alla maturazione di diverse attività BSV, con start-up che sono diventate scale-up, per accompagnare l’emergere di nuovi operatori in nuovi verticali del settore, dimostrando tutti in modi diversi il potenziale dirompente offerto dalla tecnologia blockchain“.

Sviluppo Della Rete

La rete Bitcoin SV ha attraversato diverse fasi di sviluppo chiave nel 2020, a partire dal ripristino del protocollo Genesis a febbraio, che ha introdotto per la prima volta il potere del ridimensionamento illimitato con la rimozione della dimensione del blocco hard cap.

Ciò ha consentito di stabilire un nuovo record mondiale a maggio per il più grande blocco mai elaborato sulla rete BSV, con 1,3 milioni di transazioni per una dimensione di blocco fino a 369 MB.

Nel complesso, il rapporto afferma che il 2020 è stato un anno forte per la rete, che si riflette in forti statistiche di utilizzo, dimensioni medie dei blocchi elevate e volumi di transazioni che superano le altre reti. Potrebbe essere vantaggioso investire in Bitcoin adesso e approfittare delle previsioni ottimiste.

Ecosistema

Alla fine del 2020, l’ecosistema aveva superato circa 400 aziende, solo nel secondo anno intero dall’inizio della Bitcoin Association. I numeri riflettono il rapido ritmo di sviluppo all’interno della comunità BSV nel periodo, supportato dal lavoro di Bitcoin Association nell’innalzare il profilo della tecnologia all’interno degli sviluppatori, degli affari e delle sfere accademiche in tutto il mondo.

Istruzione e Politica Pubblica

Bitcoin Association ha investito molto nella creazione e nel lancio di Bitcoin SV Academy, una risorsa centrale di conoscenza e apprendimento per la capacità degli sviluppatori di costruire per Bitcoin SV.

Accanto a questa risorsa, Bitcoin Association ha anche lavorato a stretto contatto con istituzioni accademiche tra cui la Cambridge University Metanet Society, la Renmin University in Cina e la creazione del primo corso online aperto di massa (MOOC) in Bitcoin SV, in collaborazione con la Saxion University of Applied Sciences nel Olanda.

Politica pubblica e Cina

Il rapporto evidenzia gli sforzi in corso della Bitcoin Association nel consigliare e plasmare la direzione politica attraverso il suo lavoro di politica pubblica, un’altra forte area di crescita nel 2020.

Nel corso dell’anno, il gruppo ha lavorato con un’importante società di pubbliche relazioni con sede a Washington DC per aiutare rappresentano gli interessi della comunità BSV, aumentando al contempo il profilo di Bitcoin SV in modo più ampio.

L’organizzazione si è anche concentrata fortemente sull’espansione all’interno della Cina, identificata come un mercato in crescita chiave per Bitcoin SV, grazie al suo enorme ecosistema di sviluppatori e blockchain. Questo è un lavoro che Bitcoin Association prevede di continuare nel 2021 e oltre, come parte della sua offerta in corso per portare Bitcoin SV al mainstream globale.

Il rapporto annuale delinea un anno impegnativo di risultati per Bitcoin SV, nonostante i limiti posti dalla pandemia. Con Bitcoin Association che ha preso il via nel 2021, BSV sembra pronto per un anno ancora più grande a venire.