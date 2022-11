Prendere più farmaci contemporaneamente è sempre un azzardo. Quando si parla di nuovi trattamenti è sempre difficile prevedere cosa potrebbe succedere, come più effetti collaterali o ridurre l’efficacia di tutto. Possono anche esserci esiti positivi però ed è quello che sta succedendo in alcuni casi di cancro dove i vaccini Covid-19 stanno di fatto potenziando l’effetto dei trattamenti.

Nello specifico si parla del cancro rinofaringeo, ovvero quello che colpisce la gola. A livello generale si utilizza la terapia anti-PD-1 che serve per blocca alcuni recettori delle cellule immunitarie che altrimenti verrebbero usati dalle cellule tumorali per espandersi. I vaccini Covid-19 migliorando la risposta immunitaria andando ad agire proprio su questi recettori quindi potenzialmente migliorando la difesa.

Cancro: come i vaccini Covid-19 sono un’arma in più

Le parole di alcuni ricercatori: “Si temeva che il vaccino non fosse compatibile con la terapia anti-PD-1. Questo rischio è particolarmente vero per il cancro rinofaringeo, che, come il virus SARS-CoV-2, colpisce il tratto respiratorio superiore. Sorprendentemente, hanno risposto in modo significativamente migliore alla terapia anti-PD-1 rispetto ai pazienti non vaccinati. Inoltre, non hanno avuto effetti collaterali gravi con più frequenza. Presumiamo che la vaccinazione attivi alcune cellule immunitarie, che poi attaccano il tumore.”

Lo studio è stato fatto in Cina andando a prendere pazienti di ospedali diversi. Rispetto ad altre parti del mondo, questa forma di cancro è molto più diffusa a causa di diversi aspetti socio-culturali. Riuscire a migliorare i trattamenti contro tale patologia può di fatto andare ad aiutare una fetta enorme di popolazione.