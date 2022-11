Un nuovo studio ha rilevato che la più grande calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo a una velocità molto più alta del previsto, suggerendo che aggiungerà sei volte più acqua all’innalzamento del livello del mare di quanto si pensasse in precedenza. E la tendenza potrebbe non essere limitata alla Groenlandia. Sono stati utilizzate misurazioni GPS e modelli computerizzati per stimare quanto ghiaccio è andato perso a causa del cambiamento climatico.

I calcoli hanno rivelato che, dal 2012, lo scioglimento del NEGIS è così accelerato che entro la fine di questo secolo aggiungerà più di 1,3 centimetri di acqua al livello globale degli oceani. Ciò equivale agli ultimi 50 anni dell’intero contributo della Groenlandia all’innalzamento del livello del mare. Tutto è iniziato dopo che il ghiacciaio Zachariae Isstrøm che proteggeva la parte costiera della corrente di ghiaccio si è rotto nel 2012, consentendo all’acqua marina più calda di penetrare più in profondità nell’entroterra.

Groenlandia, l’aumento dei livelli del mare è sempre più veloce

I nuovi dati hanno suggerito che l’acceleramento di questo processo si è propagata molto più a monte di quanto si pensasse. Gli scienziati sono stati in grado di misurare l’assottigliamento fino a 300 chilometri. Molti ghiacciai hanno accelerato e assottigliato vicino al margine negli ultimi decenni: i dati GPS ci hanno aiutato a rilevare fino a che punto si propagano nell’entroterra questi cambiamenti che si verificano vicino alla costa. Se questo è corretto, il contributo della dinamica del ghiaccio alla perdita di massa complessiva in Groenlandia sarà maggiore di quanto suggeriscono i modelli attuali.

Tendenze simili potrebbero essere in corso in altre parti della calotta glaciale della Groenlandia poiché l’intero sistema potrebbe essere molto più sensibile ai cambiamenti in atto nelle aree costiere di quanto si pensasse in precedenza. Lo studio ha rilevato che l’accelerazione dello scioglimento è continuata anche durante l’inverno del 2021 e l’estate del 2022, che erano insolitamente fredde in Groenlandia, suggerendo che il processo sarà abbastanza difficile da fermare. Ogni anno, i ghiacciai si sono ritirati più nell’entroterra e prevediamo che ciò continuerà nei prossimi decenni e secoli. Sotto l’attuale forzatura climatica, è difficile concepire come questo ritiro possa fermarsi.

Se confermati, i risultati avranno conseguenze per le attuali previsioni di innalzamento del livello del mare, che prevedono un aumento del livello globale degli oceani da 22 a 98 cm entro la fine del secolo. È probabile che l’effettivo innalzamento del livello del mare sia molto più significativo, concludono gli autori, il che avrà conseguenze catastrofiche per i residenti nelle regioni basse e nelle aree costiere di tutto il mondo.

Foto di Rolf Johansson da Pixabay