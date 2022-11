Quando si parla di avere una giusta alimentazione con una dieta oltre che nutriente anche a bassa emissioni, il pesce e soprattutto i frutti di mare sono un’ottima soluzione. Proprio per questo sarebbe bene assumere ostriche, acciughe e salmone, evitando molto probabilmente i gamberi. Questi suggerimenti sono stati suggeriti da un nuovo studio che ha confrontato l’impatto nutrizionale ed emissioni di diversi frutti di mare, puntando su un certo numero di specie, tra cui bivalvi e piccoli pesci da foraggio pelagici.

I paesi che consumano maggiormente diete a base di carne e vogliono stare attente al nostro ambiente, dovranno passare a cibi più rispettosi per mantenersi in linea con gli obiettivi climatici. Tuttavia quando si tratta di alternative dietetiche, il pesce è stato spesso dimenticato tra sostituti proteici a base vegetale sempre più sofisticati, come hamburger proteici di piselli e cotolette di pollo alla soia.

Alimentazione, ecco il pesce più nutriente e con meno carbonio

Laddove i consumatori sono invitati a sostituire la carne rossa con il pesce, i frutti di mare sono spesso trattati come un’unità, senza tenere conto delle grandi differenze nel valore nutritivo e nell’impatto sulle emissioni tra i diversi tipi. La produzione di emissioni, ad esempio, può essere seriamente influenzata da come vengono catturati i pesci o, se vengono allevati, dal cibo che ricevono. Quindi il nuovo studio ha cercato di colmare queste lacune di informazioni e aiutare ad incoraggiare un uso più efficace del pesce e spingere le diete in una direzione più sostenibile.

I ricercatori hanno confrontato 41 specie di frutti di mare calcolando la densità nutrizionale di ciascuna specie, insieme al suo impatto sulle emissioni. Ciò ha creato un quadro di valutazione dei pesci più e meno nutrienti, che potrebbe essere misurato in base alla loro produzione di emissioni in ciascun caso. I risultati hanno confermato che il pesce ha un’impronta di emissioni inferiore rispetto ad altre fonti comuni di proteine ​​animali come manzo e maiale. È interessante notare che i risultati hanno anche rivelato che nel 50% delle specie ittiche esaminate, i livelli di proteine ​​erano superiori a quelli di manzo, pollo e maiale.

Tuttavia il vero interesse dello studio risiedeva nelle specie ittiche in cui livelli di nutrienti eccezionalmente alti si sovrapponevano a basse emissioni, perché questi hanno il potenziale per ridurre gli impatti dietetici, senza compromettere la nutrizione, spiegano i ricercatori. I ricercatori hanno identificato le specie di salmoni di catturati in natura, tra cui il salmone rosa e rosso, le specie da foraggio più piccole tra cui lo sgombro e le acciughe e i bivalvi d’allevamento come cozze e ostriche come quelli con le emissioni di gas serra più basse per rapporto di densità dei nutrienti. In effetti questi tre gruppi rappresentano il 35% della densità nutritiva disponibile mentre contribuiscono solo per il 6% alle emissioni di gas serra legate alla produzione in tutte le specie valutate.

Identificare i punti di forza per il futuro

Per un’ulteriore prova del nostro uso scorretto dei frutti di mare, basti considerare polpi, calamari, tonni, gamberetti d’allevamento e catturati in natura. Mentre questi sono alcuni dei prodotti ittici più desiderati e costosi, hanno anche tra i profili di emissione più grandi e spesso pesati all’estremità inferiore della scala nutrizionale. Le emissioni più elevate erano in genere associate a specie catturate in natura che richiedono molto carburante per essere catturate. L’altro fattore era il modo in cui si alimentano le specie allevate, in particolare la quantità di mangime, energia e filtrazione necessaria per allevare le specie.

Distinguendo le specie ittiche in base ai loro benefici nutrizionali ed emissioni, lo studio aiuta a identificare i punti di azione per il futuro. Alcuni dei frutti più bassi sarebbero l’aumento dell’efficienza nell’uso del carburante e la riduzione degli input energetici nell’acquacoltura. Più difficile da realizzare sarebbe aumentare il consumo di specie ittiche a minor impatto, magari con l’aiuto di nuove linee guida dietetiche che supportino il consumo di specie particolari.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay