Una startup parigina ha creato una pianta d’appartamento geneticamente modificata che è in grado di pulire l’aria all’interno della nostra casa. La pianta sviluppa le proprietà purificanti naturali che le piante d’appartamento già offrono. Quindi, mentre aggiunge un po’ di colore alla stanza in cui lo mettiamo, mantiene anche attivamente l’aria più pulita di 30 purificatori d’aria.

L’azienda ha modificato sia una pianta di pothos che il suo microbioma della radice per pompare un bel po’ le proprietà naturali di purificazione dell’aria della pianta. Chiamata Neo P1, la pianta d’appartamento geneticamente modificata è stata recentemente lanciata sul mercato e possiamo acquistarla in questo momento. Come sappiamo le piante hanno molteplici benefici per noi e la nostra salute.

Aria, una pianta d’appartamento geneticamente modificata funziona come un purificatore

Non solo possono migliorare l’umore e aiutare a ridurre l’ansia, secondo i ricercatori, ma possono anche pulire l’aria grazie alle loro proprietà purificanti naturali. In effetti, Neoplants afferma che il Neo P1 è 30 volte più efficace dei migliori impianti della NASA. Tuttavia in che modo questa pianta può funzionare meglio di un dispositivo? Per cominciare, le piante sono meglio attrezzate per gestire i composti organici volatili, che sono sostanze chimiche altamente reattive che si trovano nei prodotti per la pulizia, nei materiali da costruzione, nelle vernici e l’elenco potrebbe continuare. I COV sono notoriamente terribili per la salute umana e possono causare irritazione al corpo umano.

Sebbene i purificatori d’aria possano aiutare, in genere non tendono a neutralizzare completamente questi composti nocivi, il che significa che non vengono mai veramente rimossi dall’aria. È questo il problema da risolvere. Piante come questa d’appartamento geneticamente modificata sono meglio attrezzate per neutralizzare i COV, motivo per cui avere piante d’appartamento in casa può aiutare a migliorare la qualità dell’aria al suo interno. L’azienda ha scelto il photos in quanto è una delle piante più popolari del Nord America, ma ovviamente il lavoro è stato complicato. Questo perché l’azienda ha dovuto mappare l’intero genoma del photos stesso.

Neoplants afferma che l’efficacia di purificazione dell’aria della pianta d’appartamento è l’unica cosa che l’azienda ha toccato. Non cresce più velocemente e non è più resistente ai pesticidi rispetto alle normali piante di pothos. La pianta d’appartamento sarà venduta al dettaglio per 179 dollari, rendendola più costosa della maggior parte delle piante d’appartamento tipiche. Tuttavia considerando che funge come un purificatore, il prezzo è giustificabile.

Foto di Sandeep Handa da Pixabay